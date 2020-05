POPULÆRT: I Kroken alpinbakke i Tromsø dukket det fredag kveld opp langt flere gjester enn arrangøren var forberedt på. Foto: PRIVAT

Full folkefest i Tromsø Alpinpark: – Vi legger oss flate

Fredag kveld arrangerte Tromsø Alpinpark et midnattsarrangement, hvor de forventet rundt 30 gjester. I stedet ble det anslått at nærmere 1500 personer dukket opp, ifølge avisa Nordlys.

Fredag kveld arrangerte Tromsø Alpinpark et gratis midnattsarrangement. Her ble gjestene sendt opp i skiheis, og trukket videre av tråkkemaskin til toppen av Nordfjellet, hvor man siden kunne nyte utsikten og midnattssolen før man kjørte ned igjen.

Avisa iTromsø snakket med daglig leder Jon Reidar Håkonsen tidlig fredag kveld, som da fortalte at det allerede var 500 påmeldte.

Selv hadde han sett for seg maksimalt 30 gjester.

Skikjøringen i midnattssol skulle imidlertid bli enda mer populær utover kvelden, og avisa Nordlys, som skal ha vært til stede på arrangementet, har anslått at det var rundt 1500 besøkende i Kroken alpinbakke.

Håkonsen mener det ikke var så ille som det ser ut som på bildene, men at han ikke klarer å glede seg over at det kom så mange.

– Vi hadde forventet at det kom mellom 20–30 personer, og så virkelig ikke den komme. Vi må bare legge oss flate, sier han til iTromsø.

Når VG ringer ham, viser han til kommentarene han har gitt til iTromsø og Nordlys, og sier at han ikke har ytterligere kommentarer.

Registrerte ikke antallet

Fra 7. mai åpnet regjeringen for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, der det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand. I tillegg må arrangementene ha en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.

Håkonsen sier at siden arrangementet var gratis, har ikke arrangøren registrert hvor mange som var der.

Men han bekrefter til iTromsø at det var langt flere enn 50 deltagere.

– Forsvarligheten kan man alltid diskutere, men vi har gjort det vi kunne gjøre. Vi hadde 15 personer i gule vester som holdt vakt og vi gjentok kanskje til det kjedsommelig over lydanlegget at man måtte holde avstand og følge reglene, sier Håkonsen.

– Vi hadde aldri drømt om at det skulle bli sånn, og er overveldet og overrasket over at interessen var så stor.

– Mange risikerer å bli smittet

Trond Brattland er smittevernoverlege i Tromsø kommune. Han er klar på at arrangørene har ansvar for å være forberedt på forskjellige scenarioer.

– Arrangører må også ta risikovurdering, og ha tiltak for hvordan de skal håndtere situasjonen. De må legge planer dersom det kommer flere enn forventet, sier han til Nordlys.

Brattland sier han vil følge opp saken på mandag. Han oppfordrer folk til å huske på de basale tiltakene med å holde avstand og vaske hendene.

– Jeg vil ikke være en gledesdreper, og det var sikkert en fantastisk opplevelse i Kroken i går, men vi må ha med oss i tankene at det ikke er en helt normal situasjon. Det nasjonale myndigheter er bekymret for nå er oppblussing av smitte lokalt, sier Brattland.

– Hvis en er smittet i en slik forsamling, så er det plutselig mange som risikerer å bli smittet, og det er ikke gitt at man oppdager det med en gang.

