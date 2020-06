KLAR MELDING: Beskjeden som denne demonstranten gir politiet er ikke vanskelig å tolke. Det noen dager etter dødsfallet til George Floyd. Foto: REUTERS/Stephen Lam

Politiutdanningen i USA og Norge: – Kan vanskelig sammenlignes

Mens norske politibetjenter må gjennom et obligatorisk tre-årig utdanningsløp, kan politibetjenter i USA komme fra utdanning som strekker seg fra et par måneder til et par år.

En rekke amerikanske byer har vært preget av store demonstrasjoner etter at afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis, Minnesota i forrige uke.

Politibetjenten som holdt kneet sitt på nakken til Floyd i flere minutter, er siktet for drap, men demonstrantene forlanger at de tre andre involverte også etterforskes. Alle fire ble sparket etter hendelsen.

– Politiutdanningen i USA og Norge er svært forskjellig og kan vanskelig sammenlignes, forteller avdelingsleder ved Politihøgskolen i Oslo, Geir Valaker.

EKSTREMTILSTANDER: Slike bilder har man sett ofte de siste dagene. Dette fra Minneapolis 29. mai. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Flere forskjellige utdanninger

I Norge er det kun fire steder man kan utdanne seg for å bli politi. Det er i Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger (etter- og videreutdanninger). Alle skal imidlertid gjennom det samme programmet, og det er dermed kun én utdanning for å bli politi i Norge.

Det er ikke tilfelle i USA.

– Det er svært mange varianter i USA, også innenfor én og samme stat, forteller Valaker.

I Norge er det også tre år med utdanning, uansett hvor man studerer, før en kan starte i politiet. I USA varierer dette fra tre måneder til et par år. Forskjellen er altså enorm fra Norge til visse utdanningssteder i USA.

– Selv om både amerikansk og norsk politiutdanning har flere sammenfallende emner/faglige aktiviteter er den store forskjellen i lengde og opptakskrav avgjørende for sluttkompetansen. I USA er det naturlig å benevne utdanningene som kurs, mens den norske politiutdanningen er en treårig bachelorutdanning som de siste årene har toppet studiebarometeret for høyere utdanning, sier avdelingslederen fra Politihøgskolen.

AVDELINGSLEDER: Geir Valaker ved Politihøgskolen i Oslo. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Teori, praksis og videreutvikling

I den norske utdanningen skal man gjennom tre års utdanning. Det første året er preget av mye teori i emnene: «Digitalt politiarbeid og kriminalteknikk», «forebyggende politiarbeid», «operativt politiarbeid», «politi, samfunn og etikk», «strafferett og straffeprosess» og «taktisk etterforskning».

I emne «politi, samfunn og etikk» er blant flere ting, raseskille, en del av programmet.

Andre studieåret tildeles studentene praksisplasser. Der skal studentene få en veileder som de skal være med på forskjellige ting i det virkelige liv. I tillegg til studieukens fastsatte timetall på 40 timer, skal de i tillegg drive med egenstudier.

Det siste året brukes så til å bearbeide og videreutvikle erfaringene som studentene har fra praksisåret.

Slik blir man politi i Minneapolis

Som man ser er det tre krevende år for å bli utdannet i politiet i Norge, samtidig som det er store forskjeller i politiutdanningen i USA. I Minneapolis viser det seg å være langt mindre tøft.

Dette er kravene:

1. Man må være minst 21 år, ha førerkortet og være amerikansk statsborger.

2. Man må ha fullført videregående, ha generell studiekompetanse og ha gått to år på en såkalt «Associate degree» (Det er et toårs program hvor man får grunnleggende kunnskap og ferdigheter som skal forberede studenten på videre utdanning), eller ha fem års erfaring i militær eller rettshåndhevelse.

3. Man må bestå en fysisk test, bakgrunnssjekk, og en dopingtest før en tas videre til et muntlig intervju.

4. Kommer man videre etter intervjuet må man bestå en medisinsk test og en psykisk evaluering.

5. Kommer man gjennom disse punktene, vil man så gå gjennom en 16 ukers lang utdanning ved politihøgskolen.

Gjennomfører man alt dette, vil en være ferdig utdannet politibetjent. Etter fem sammenhengende år i etaten kan man søke seg videre opp i gradene.

Andre steder i USA, som Montana, holder det med å være 18 år, ha gjennomført videregående skole og et intensivkurs på 12 uker før man er ferdigutdannet. I Baltimore trenger man kun å ha et rent rulleblad, gjennomføre seks drøye måneder på politihøgskolen før en må gjennom ti uker med praksis.

