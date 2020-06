SPERRET AV: Politiet har sperret av områder på Sunde i Stavanger. Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk på Sunde

En Taxisjåfør ble natt til torsdag stukket med en spiss gjenstand. Torsdag morgen ble en man pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Den mannlige taxisjåføren tok selv kontakt med politiet, som fikk melding om hendelsen klokken 01.26 i natt.

– Han har opplyst at han er blitt stukket av en kunde. Han har i relativt liten grad kommunisert med politiet, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

Politiet opplyser at taxisjåføren befant seg utendørs da han ringte politiet. Han var ved bevissthet da politiet var på stedet klokken 01.35, opplyser Soma.

I en pressemelding skriver politiet at fornærmede fremsto som alvorlig skadet da de kom til stedet, og raskt ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Soma sier til VG at han ikke har noen nye opplysninger om mannens helsetilstand etter at han ble fraktet til sykehuset.

Politiet lette med store styrker etter en mistenkt mann i 20-årene, og mannen ble pågrepet utendørs på Sunde ca klokken 05.30. Mannen er siktet for drapsforsøk, sier Soma.

– Han ble pågrepet et annet sted i samme bydel noen timer senere

Soma opplyser til NTB at den siktede er en kjenning av politiet. Den spisse gjenstanden er ikke funnet.

Stavanger Aftenblad skriver torsdag morgen at politiet har sperret av et stort område med flere boliger og omkring 100 meter vei på Sunde, og at flere krimteknikere er på stedet.

– Vi gjør undersøkelser i det området hvor fornærmede ble funnet hovedsakelig - men jeg har ikke fullstendig oversikt over hvilke områder på Sunde i Stavanger politiet gjør nærmere undersøkelser. Man ønsker å blant annet finne et åsted for dette, sier Soma.

Politiet ber folk på Sunde som kan ha sett noe i tidsrommet mellom 01:00 og 05:30 ta kontakt.

– Vi har allerede vært i kontakt med noen få vitner, foreløpig ingen vitner til selve hendelsen. Vi er veldig interesserte i å komme i kontakt med personer som har sett eller hørt noe som kan knyttes til dette, sier han.

