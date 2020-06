DELVIS I TUNNEL: Den nye motorveien gjennom Bærum er for en stor del planlagt anlagt i tunnel og vil frigjøre arealer i den folkerike kommunen vest for Oslo. Foto: Statens vegvesen

Ap-Raymond om Ap-ja til E18: Bare trist

Ap går inn for en slankere E18 gjennom Bærum, og sikrer flertall på Stortinget. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller partikameratenes overkjøring for «bare trist».

– Det er bare trist at man forsøker å overprøve de forhandlingene vi har lokalt, og er med på å undergrave den utviklingen vi prøver å få til i Oslo, skriver Raymond Johansen i en sms til VG torsdag ettermiddag.

Foranledningen er at hans partifelle på Stortinget, Sverre Myrli, overfor VG bekrefter Ap-støtten som sikrer stortingsflertall for den nye omstridte motorveien fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum.

– Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt å gå inn for utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta med de endringene som er skissert i punktene i vedlagte brev fra samferdselsministeren, skriver Myrli i en e-post til VG.

TAR UT BUSSVEI: Den tidligere planlagte bussveien som går parallelt med den nye motorveien (til høyre på illustrasjonen), er foreløpig tatt ut av prosjektet. Foto: Statens vegvesen

Det var lokalavisen Budstikka som først omtalte Arbeiderpartiets interne enighet i saken.

I endringene tas en planlagt egen bussvei som skulle gå parallelt med motorveien ut av prosjektet, og erstattes av at høyre bilfelt omgjøres til kollektivfelt i både øst- og vestgående løp.

I tillegg blir en planlagt kollektivterminal på Lysaker tatt inn i prosjektet, om enn i noe mindre utgave enn først tenkt.

Bompengeperioden skal også forlenges i forhold til utgangspunktet, fra 15 til 20 år, mot et kutt i de planlagte bomtakstene på 15 prosent.

MOTORVEI-MOTSTANDER: Raymond Johansen (Ap) ledet inntil nyttår byrådet i Europas miljøhovedstad. Nå må han konstatere at partikameratene på Stortinget sier ja til en ny motorvei som han har kjempet mot i flere år. Foto: Line Møller, VG

Raymond Johansen har sammen med Oslobyrådet kjempet i flere år for å bremse fremdriften i motorveiprosjektet. Og de har ikke gitt opp.

– Et moderne sosialdemokratisk parti burde ikke gått inn for en ny vei som øker biltrafikken og forurensingen. Dette blir en massiv satsing på en motorvei utenfor Oslo i mange år, som også får betydning for resten av landet, advarer Johansen.

I løsningen som samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Statens vegvesen har landet på sammen med stortingsflertallet bestående av regjeringspartiene og Ap, blir imidlertid kapasiteten på biltrafikk mindre enn dagens motorvei. Men løsningen legger til rette for tunnelløsninger, og vil frigjøre arealer til by- og boligutvikling i Bærum.

Nå har Ap sluttet seg til den nye motorveien, og flertallet synes sikret på Stortinget, ifølge både Sverre Myrli i Ap og leder i Transportkomitéen, Helge Orten (H).

– Vi endrer prosjektet i tråd med brevet fra Hareide, så jeg vil absolutt tro at regjeringspartiene er med på dette, ifølge Myrli.

FORNØYD: Sverre Myrli (Ap) fikk med seg 46 av 49 representanter i stortingsgruppen på å si ja til ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum. De tre som stemte mot, tilhørte alle Oslo Ap. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Leder Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité, er svært fornøyd med at Ap-gruppen på Stortinget har landet E18-saken.

– Dette medfører også at vi kan få fremdrift i de andre prosjektene i Oslopakke 3, for det er viktig å se på dette som en stor og helhetlig utvikling av samferdselen i dette folkerike området, sier Orten til VG.

Spesielt har det skapt frustrasjon at arbeidene med den lenge etterlengtede Fornebubanen, som skulle sikre kollektiv-tilknytning for titusenvis av nye beboere og arbeidstakere på Fornebu, har stått i stampe.

En utløsning av E18-prosjektet kan ventelig også skape fremdrift i baneløsningen.

Frps Bård Hoksrud, er imidlertid dypt skuffet over den foreliggende løsningen.

– Dette blir jo både en dyrere og dårligere veiløsning enn den som ligger der i dag. Og prisen lempes i stor grad over på bilistene i form av en voldsom bompengebelastning, sier Hoksrud til VG.

TØFF NØTT: Ny E18 gjennom Bærum har vært en hard nøtt for både nåværende samferdselsinister Knut Arild Hareide (KrF) og en rekke av hans forgjengere. Ikke minst fordi MDG og Oslo-byrådet har motsatt seg motorveiutbygging. Og fortsatt så mangler det en lokal økonomisk garanti for utbyggingen. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Etter forhandlinger om detaljene i E18-prosjektet mellom de lokale partene, har Statens vegvesen nå lagt til grunn at motorveien skal bygges i noe mindre skala enn tidligere planlagt.

Blant annet skal en bussvei som skulle sikre bedre flyt i busstrafikken inn til- og ut av Oslo -tas ut av E18-planen. Dette skal erstattes av at to felter som var tegnet som kjørefelter for biler, gjøres om til bussfiler. Dermed blir trafikk-kapasiteten på den nye motorveien totalt sett mindre enn på dagens motorvei, går det frem av et brev fra samferdselsministeren om saken.

Skryter av Ap

– Jeg er glad for at Ap på Stortinget er med og tar ansvar og går inn for å støtte utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Jeg unner Asker og Bærums befolkning – som i lang tid har betalt inn ekstra bompenger i påvente av ny vei – et moderne og kapasitetssterkt kollektiv- og sykkelveinett og et lokalmiljø med renere luft og mindre støy, sier Knut Arild Hareide til Budstikka.

Transportkomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling neste fredag, den 12. juni. Saken skal endelig opp til behandling og votering den 18. juni.

I brevet fra samferdselsministeren går det frem at det fortsatt må arbeides med sikte på å få på plass en økonomisk lånegaranti for prosjektet. Denne garantien nektet Viken fylkeskommune å gi i vinter. Og Hareide skriver at det må være en forutsetning at en økonomisk garanti fra lokale myndigheter kommer på plass før man går videre med prosjektet.

GIR SEG IKKE: Arild Hermstad i MDG minner om at det fortsatt må på plass en lokal økonomisk lånegaranti for å få E18-prosjektet mellom Lysaker og Ramstadsletta politisk i havn. Stortingssaken har en økonomisk ramme på 17,4 milliarder kroner. Foto: Mattis Sandblad, VG

Oslo-topper provosert av Ap på Tinget

Raymond Johansen vil sammen med samferdselsbyråd Arild Hermstad kjempe med alle lovlige midler mot E18 tross dagens flertall i Stortinget.

– Her burde Aps stortingsgruppe vært en medspiller, ikke en motspiller. Vi vil jobbe med de midler vi har for at dette prosjektet ikke blir bygget i sin nåværende form, skriver Johansen til VG. Han legger til at han ikke har tro på at motorveien blir bygget i sin nåværende form.

Samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG) er også provosert over Aps opptreden i saken på Stortinget.

– Jeg er ekstremt provosert over at Jonas Gahr Støre blander seg inn i lokale forhandlinger med støtte til høyresidens motorveiplaner. Nok en gang har Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgt feil side av historien. Jeg begriper ikke hvorfor de prioriterer å støtte en miljøfiendtlig regjering fremfor å være på lag med de unge og miljøet, sier Hermstad.

Han har fortsatt tro på at Aps sidevalg i prosjektet ikke endrer situasjonen:

– Det er fortsatt nødvendig med en garanti fra Viken for å bygge E18, og heldigvis har De grønne i Viken en fylkesrådsplattform med Ap, Sp og SV om å stoppe regjeringens motorveiplaner, minner Hermstad om.

Han setter sin lit til at fylkesrådsleder i Viken Ap, Tonje Brenna, har tenkt å følge avtalen hun har signert.

– Alternativet er et kraftig brudd på 30 år med samarbeid om å løse regionens transportutfordringer i fellesskap, avslutter Hermstad som sammen med partifelle og byrådforgjenger Lan Marie Berg (nå i mammapermisjon) har kjempet en iherdig kamp for å stoppe E18-prosjektet i flere år.

Publisert: 04.06.20 kl. 16:14 Oppdatert: 04.06.20 kl. 18:46

