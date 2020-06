SKUTT I ØYET: Linda Tirado var ute og dekket opptøyene da et prosjektil traff henne i øyet. «Politikken er mer polarisert og lederskapet har brukt de siste årene på å rakke ned på pressen – og det har fungert», sier hun til VG.

Ble blind etter opptøyene: – Det er brutalt der ute

Frilansfotograf Linda Tirado (37) sier til VG at hun aldri før har sett politiet gå etter journalister slik.

Nå nettopp

Tirado var ute og dekket demonstrasjonen i Minneapolis fredag kveld da et prosjektil traff henne i ansiktet. Det eksploderte i smerte og legene har ikke greid å redde synet på det venstre øyet.

Frilansjournalisten mener det som traff henne var en gummikule – skutt fra der politiet sto.

– Det er brutalt der ute. Det er skremmende å være journalist akkurat nå, sier Tirado til VG på telefonen fra Minneapolis.

– Aldri før sett journalister bli åpent angrepet som dette

Opptøyene og demonstrasjonene etter afroamerikanske George Floyd døde har ikke avtatt, snarere tvert imot.

Tirado mener fiendebildet som enkelte politikere har malt av amerikanske journalister de siste årene nå får alvorlige følger. Spesielt for dem som prøver å dokumentere både demonstrantene og politiet under opptøyene.

Da hun postet bildet av øyet sitt på Twitter, fikk hun flere kommentarer om at hun hadde fått som fortjent – og at hun ikke burde ha vært ute under demonstrasjonene.

– Under Ferguson-opptøyene så vi at pressen ble utpekt som mål i en mye mindre grad. Men de fem årene jeg har jobbet med dette, har jeg aldri før sett at journalister blir åpent angrepet som dette. Det er videoer fra hele landet som viser at politiet skyter mot reportere på live-TV. Ikke med skarp ammunisjon, men mitt tilfelle viser at det fortsatt ikke er bra, sier Tirado.

Her skyter politiet på et team fra Wave news under en direktesending i Louisville Kentucky:

– Sinnet har økt de siste årene

Generalsekretæren i Reporters Without Borders, som jobber med pressefrihet, sier vi nå er vitne til «et utbrudd av vold mot journalister uten sidestykke i USA». Også de peker på det de kaller «Trumps demonisering av pressen».

– Det har lenge vært åpenbart at denne demoniseringen vil føre til fysisk vold, sier generalsekretær Christophe Deloire i en pressemelding.

Tirado er amerikanske aktivist og frilansfotograf som blant annet har levert stoff til britiske The Guardian. Hun skrev seg selv ut av sykehuset og er fortsatt i Minneapolis, men har fått streng beskjed om å holde seg unna røyk og gass.

– Trump har vært ute siden 2015 og sagt at mediene er folkets fiende. Det uunngåelige resultatet av det er at folk som tror på det han sier, tror det er patriotisk å gå etter journalister, påpeker hun.

– Vi har sett det lenge, men det har skutt fart siden Trump kom til maken, sier Tirado.

VG-FOTOGRAF SKUTT MOT: fotograf Thomas Nilsson og en kollega fra svensk presse ble skutt mot med gummikuler av politiet fredag i Minneapolis i Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG Foto: Thomas Nilsson / VG

Mener politiet tar dem bevisst

Hun hevder at politiet bevisst går etter journalister og fotografer.

– Hadde det vært en isolert hendelse, hvor én eller to blir truffet under oppstyret så hadde det vært noe annet. Det er jo en vanskelig situasjon vi går inn i, vi vet at det er prosjektiler og masse gass, sier Tirado.

– Men av totaliteten har det blitt veldig klart at det er med vilje. Jeg ser ikke hvordan man kan misforstå at alle disse er journalister. Jeg er journalister og du kanskje forvirre meg med en demonstrant, men hvordan feiltolke et helt CNN-crew som sender live? De er jo helt tydelig reportere. Og det var også jeg, med mitt kamera. Når det er et dusin av disse hendelsene kan de ikke si at de ikke visste at det var reportere på jobb. Konklusjonen må være at de ikke bryr seg om at vi er journalister, påpeker hun.

Her forteller en LA-times journalist at hun ble beskutt med gummikuler og tåregass:

En talsmann for Minneapolis-politiet sier til New York Times at de ikke har brukt gummikuler på flere tiår og at folk som mener å ha blitt skadd av politiet oppfordres til å melde inn saken.

Hun sier det hun så på gaten var at mange hadde fått nok – og ikke er villige til å dra hjem og slutte å protestere.

– Jeg har aldri før sett noe slikt. Om du elsker eller hater Donald Trump er det enighet om at ting begynner å bli litt sprøtt her, rent politisk. Vi får dette midt i en pandemi og midt i en økonomisk krasj som kan bli like ille som den store depresjonen. Jeg tenker at folk startet med å ta tak i at politiet ikke kan drepe noen – midt på lyse dagen – som ikke motsetter seg arrest.

Publisert: 03.06.20 kl. 06:16

Les også

Fra andre aviser