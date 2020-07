MÅTTE TA GREP: I mars mistet Det Norske Brenneri størsteparten av inntektene fra eksport. Også taxfree-salget stupte da flytrafikken stoppet opp. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Omdestillerte seg gjennom krisen: Slik gikk de fra brennevin til håndsprit

GRIMSTAD (VG) Valget sto mellom å permittere eller å tenke nytt. Tre måneder senere har Det Norske Brenneri solgt 700.000 flasker med sprit som ikke kan drikkes.

Eiketønnene ligger som perler på en snor langs hyllene i lagerbygningen.

Her gjennomgår tusenvis av liter med brennevin en lagringsprosess, før de sendes ut til blant annet Vinmonopolet.

– Whiskyen er ikke ferdig før den har vært lagret i minst tre år, men den kan gjerne lagres i 10–12 år, forklarer medeier og daglig leder Odd Nelvik.

På andre siden av rommet står 50.000 gjennomsiktige hvite plastflasker merket «Stay safe» i sterk kontrast. Dette er restene etter vårens hasteproduksjon.

Før 12. mars var det neppe noen som hadde sett for seg at Det Norske Brenneri skulle hjelpe Norge med å komme seg gjennom første kapittel av en pandemi.

Etter at de fikk fart på produksjonen, har de forsynt landet med håndsprit.

fullskjerm neste DER MAGIEN SKJER: På dette rommet destilleres blant annet den verdenskjente ginen Harahorn, som ifølge Nelvik inneholder rundt 30 forskjellige typer urter, krydder og bær.

Et skrikende behov

Selv om de på verdensskalaen regnes som et lite brenneri, står eksport av brennevin for 50 prosent av inntektene.

Nelvik husker godt samtalen han i mars hadde med sine ansatte.

– Jeg sa: «Ok; Skal vi gjøre som alle andre og permittere, eller finnes det muligheter her?»

På dette tidspunktet hadde Norge et skrikende behov etter desinfeksjonsmiddel. Myndighetene kunne ikke få insistert nok på hvor viktig det var å sprite hendene, for å begrense smittespredning i befolkningen.

Samtidig ble semitrailere med hundretusener av flasker som var bestilt av norske bedrifter, stanset i Polen. De trengte dem selv.

Mye av håndspriten som faktisk ble importert, viste seg å være svindel.

– Jeg tenkte, «hvor vanskelig kan det være å lage håndsprit?» Vi lager tross alt kvalitetsvarer som folk drikker. Der tok jeg jo litt feil, ler Nelvik.

Håndsprit er ikke avgiftsbelagte varer, så først måtte brenneriet gå gjennom Skattedirektoratet

Dessuten måtte Miljødirektoratet godkjenne oppskriften. Kravet er at etanolen må kjøpes gjennom det norske industriselskapet Borregaard

Fordi Det Norske Brenneri ikke var eksisterende kunde, fikk de ikke tillatelse til å produsere

Derfor ringte Nelvik 18. mars til Statsministerens kontor.

fullskjerm neste KJØPTE BRENNERIET I 2010: Nelvik tok over brenneriet fra Ole Puntervold, som har en lang historie med produksjon av brennevin i Grimstad.

– Ble full fart på sakene

«Vi skal hjelpe Norge med håndsprit, men da må vi få hjelp til å skaffe etanol», var beskjeden.

De forsto umiddelbart problemet. Kort tid etter kom et klarsignal fra miljøvernministeren.

– Det gjorde at det ble full fart på sakene. Plutselig var vi i gang med å produsere. Vi brettet opp ermene og jobbet fra morgen til kveld, forteller Nelvik.

Etanolen som brukes i håndsprit, er den samme som i brennevin. Forskjellen er at den tilsettes glyserol og isopropanol – for å sikre at man ikke blir tørr på hendene, og at man blir veldig dårlig av å drikke den.

På et laboratorium gjennomgikk produktet blant annet en test der ni personer dyppet hendene sine i E. coli-bakterier, for deretter å sprite hendene.

– Der fikk vi den høyeste godkjennelsen EN1500. Det betydde at våre produkter kan selges til sykehus, apotek og legekontor, sier han.

fullskjerm neste KRONEN PÅ VERKET: Flaskingen av både håndspriten og brennevinet skjer på dette anlegget.

Et kappløp om korker

Den mekaniske lyden fra flaskeanlegget er overdøvende.

Originalutgaven av Harahorn gin, som i 2019 vant «Gin Of The Year» i USA, renner gjennom rørene fra tanken og ned i de gjennomsiktige blå flaskene. For tre måneder siden var de samme rørene fylt med udrikkelig sprit.

Nelvik beskriver arbeidsdager uten pauser på salgskontoret i Oslo. De konkurrerte med land som Frankrike, Italia, Spania og England – om noe så enkelt som plastflasker.

– Så det ble jo auksjoner og et kappløp for å få tak i flasker og korker med flipptopp eller pumpe. Endelig skaffet vi det, men så skulle vi ha papp for å sende ut produktene, sier han.

STORE KUNDER: Disse flaskene med håndsprit har blant annet blitt solgt på Norgesgruppens matbutikker. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Stolte over at vi klarte å legge om

Redningen ble hjelp fra andre norske bedrifter. En liten fabrikk i Kristiansand forsynte dem med pappesker. Etikettene med farevarsler ble trykket opp i Hardanger.

– Selv kjørte jeg rundt med en varebil full av håndsprit og leverte til apoteker fra Son til Hemsedal, sier Nelvik.

– Alt arbeidet lønte seg?

– Det gjorde det. Det var viktig for oss å holde hjulene i gang, ikke minst å bidra. Vi er stolte over at vi klarte å legge om så raskt som vi gjorde.

Nå som håndsprit-importen har tatt seg opp igjen, merker Det Norske Brenneri at etterspørselen har gått ned. Men fra og med 4. oktober opphører Miljødirektoratets midlertidige forskrift, som skulle lette markedstilgangen under krisen.

Etter denne datoen må leverandører godkjennes for å levere etanol.

Dermed er ikke historien om norsk håndsprit ferdig skrevet for det lille håndverksbrenneriet i Grimstad.

fullskjerm neste KRAV OM ADVARSEL: Brenneriet er pålagt å merke flaskene med disse etikettene.

Publisert: 06.07.20 kl. 17:53

