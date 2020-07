SYNLIGHET: – Mange forstår ikke situasjonen i Hongkong. Derfor er det viktig at vi synliggjør den, også i Norge, sier Jessica Chiu, her foran den kinesiske ambassaden. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / VG

Demonstrerte utenfor ambassaden i Oslo: – Kun Kina tjener på et kinesisk Hongkong

– Hongkongs frihet, uavhengighet og justisvesen er med denne loven ferdig, sier leder i Hongkongkomiteen i Norge. Hun og et tyvetalls andre demonstrerte onsdag foran Kinas ambassade i Oslo.

– Gjennom en langsom prosess stopper Beijing den demokratiske bevegelsen i Hongkong, mener Jessica Chiu. Hun er leder i Hongkongkomiteen i Norge, og følger den siste tids utvikling i hjembyen med bekymring.

Tirsdag innførte Kina en ny sikkerhetslov i Hongkong, som lar Kina straffe handlinger som anses å være en fare mot nasjonal sikkerhet.

1. juli blir det avholdt demonstrasjoner i Hongkong til støtte for menneskerettigheter. Datoen markerer årsdagen for løsrivelsen fra Storbritannia.

I år ble dagen preget av massearrestasjoner og tidvis voldelige demonstrasjoner.

– Den nye sikkerhetsloven gjør at både demonstranter og vanlige folk risikerer pågripelse. Å ha på seg et taiwansk flagg eller pass kan være nok til å bli arrestert for brudd på den nye loven, forteller komitéleder Jessica Chiu.

Det er kanskje dårlig nytt for taiwanske turister, men situasjonen er uansett langt verre for hongkongkinesere.

– Kanskje er det en del som nå ikke tør å vise sin misnøye lenger, i frykt for å bli arrestert. Samtidig kan det motsatte skje, at undertrykkelsen av ytringsfrihet gjør at flere protesterer, sier Chiu.

Mener Norge har blitt tøffere

Chiu forteller at demokratibevegelsen har utviklet seg mye siden den såkalte «paraplybevegelsen» så dagens lys blant hongkongkinesiske aktivister i 2014.

Blant annet trekker hun fram «yellow economy», hvor innbyggerne aktivt går inn for å kun handle hos bedrifter som er uttalte pro-demokrater.

– Den gang var å ta til gaten et av de eneste verktøyene vi hadde. Nå har bevegelsen utviklet seg til å befatte boikott av Beijing-vennlige bedrifter, og flere engasjerer seg i parlamentsvalgene, forteller Chiu.

I PROTEST: Aksjonisten John ville kun bruke fornavnet sitt, og holder et skilt som viser hva han mener om den nye lovgivningen. Demonstrasjonstoget gikk fra Borgen til Vinderen. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / VG

Til høstens parlamentsvalg er hun likevel redd for at den nye sikkerhetsloven kan brukes til å hindre de pro-demokratiske partiene.

– Loven åpner nok opp for at myndighetene kan diske kandidater og folkevalgte de er uenige med, sier hun.

En annen ting som ifølge Chiu har endret seg, er engasjementet utenfor Hongkongs grenser. Hun mener bystaten får langt mer støtte fra andre demokratier nå, sammenlignet med da bevegelsen først startet.

Hun synes også Norge har blitt bedre på dette punktet, etter å ha ligget bakpå i etterkant av signeringen av avtalen som i 2016 normaliserte forholdet mellom Kina og Norge.

– Rett etter at normaliseringsavtalen ville ikke Norge kommentere kritikkverdige forhold i Kina. Nå er de med og sier ifra, sier Chiu. Plassen Norge nylig vant i FNs sikkerhetsråd bør ifølge Chiu brukes til å si imot Beijing i slike saker.

Må være tydeligere

– Hongkong mister sin frihet gjennom en sikkerhetslov som er arbeidet fram i det skjulte, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Elvestuen er en av appellantene under onsdagens demonstrasjon.

– Å stå opp mot Kina krever samarbeid og en tydelig strategi. Den strategien mangler i dag. Man har tenkt at mer kontakt ville føre til et mer åpent Kina. Nå ser vi motsatt utvikling.

KRITISK TIL KINA: Stortingsrepresentant Ola Elvestuen trekker fram undertrykkelse i Tibet og uiguriske Xinjiang som tegn på et stadig mer autoritært Kina. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / VG

– Alle demokratiske land må være tydeligere ovenfor Kina, sier Elvestuen. Det gjelder også Norge, mener han, og understreker at han og hans parti var kritiske til ordlyden i normaliseringsavtalen.

– Kun Kina tjener på et kinesisk Hongkong

Jessica Chiu i Hongkongkomiteen sier Kina fortsatt ikke har noen by med samme frimarked som Hongkong. Byen vil derfor fremdeles være viktig for Kina, selv med økt konkurranse fra andre kinesiske storbyer i vekst.

En av disse er Hongkongs nærmeste nabo, Shenzhen, som ifølge Bloomberg tok igjen Hongkong i verdiskapning i 2017.

– Kun Kina tjener på et fullt ut kinesisk Hongkong, sier Chiu, og legger til at den veksten byen får fra fastlandet kun kommer elitene til gode.

BEKYMRET: Sikkerhetsloven vil blant annet la myndighetene i Beijing bestemme hvem som får dømme en sak i Hongkongs rettssystem, mener en svært kritisk Jessica Chiu. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / VG

– Likevel vil ikke Kina kunne klare seg uten Hongkong. Penger fra byen investeres i infrastruktur på fastlandet, og Beijing er avhengig av erfaringen man har med internasjonal handel i Hongkong, sier Chiu.

Men det er ikke dermed gitt at Hongkongs friheter får fortsette.

– Frykter du at Hongkongs innbyggere vil «knekke», og at byen vil bli lik alle andre kinesiske storbyer?

– Ikke med det første, men kanskje på sikt. Dersom folk ser konsekvensene av å ytre seg imot myndighetene, kan det være de ikke tør å si ifra lenger. Da kan man etter hvert hjernevaskes til å bli lojale mot myndighetene, svar Chiu.

– Samtidig har Hongkong fremdeles flere friheter enn fastlandet. Dessuten er det mange Hongkongere som har flyttet fra Hongkong, og beholder Hongkongs kjerneverdier: menneskerettigheter og demokrati.

Publisert: 01.07.20 kl. 19:57

