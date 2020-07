FARLIG PÅ FYLLA: Ifølge overlege Henrik Siverts er det ingen andre skaderårsaker hvor en så stor andel skjer under rus som på elsparkesykkel. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

41 prosent av skadene på elsparkesykkel skjer under ruspåvirkning

Av dem som skader seg på elsparkesykler, skader det store flertallet seg nattetid, mens de er under alkoholpåvirket rus. Det bekymrer skadelegevakten i Oslo.

I en ny rapport fra Oslo skadelegevakt som viser skadetallene for elsparkesykler i Oslo fra 1. april 2019 til 31. mars 2020 kommer det frem at langt flere skader seg rundt midnatt enn tidligere på dagen.

Der kommer det frem at 41 prosent av de som skadet seg oppgir at de har vært under ruspåvirkning.

Det kommer også frem at de store dagene for skader er fredag, lørdag og søndag.

– Det er ikke ofte vi gir råd eller mener noe om sånne ting, men i dette tilfellet syns vi tallene taler for hva man burde gjøre. 50 prosent av skadene i juni skjedde nattetid i alkoholpåvirket tilstand. Det er mye, sier overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, til VG.

Han mener det må gjøres tiltak for å hindre flere skader. Et forslag er å stenge syklene mellom klokken 23.00 og 06.00 på morgenen.

Tallene fra rapporten viser blant annet at klokken 23 er den tiden av døgnet hvor flest skader seg, med nesten 70 registeret skader, til tross for at langt færre bruker sparkesyklene da enn tidligere på dagen.

Også rundt klokken 01.00 og 02.00 er det rundt 60 skader registrert. Dette er også tidspunktet hvor flesteparten opplyste at de var ruset da de skadet seg.

– Det er ingen annen skadeårsak hvor en så stor andel kommer under rus. Ikke engang voldshendelser. Det er påfallende at det er så mye rus.

Siverts påpeker at selskapene har klare regler og retningslinjer, som at man ikke skal bruke sparkesyklene hvis man er påvirket av rus, at man ikke skal være flere på og at man skal bruke hjelm.

– Man tar seg til rette, noe som er veldig rart, mener overlegen.

– Vi hadde et håp om at det ville stagnere. Det var mange som skadet seg første gangen de prøvde, men du lærer ikke mye hvis du er alkoholpåvirket.

Nyere tall viser nemlig at antallet skader i juni økte kraftig i 2020, sier han. I 2019 registrerte skadelegevakten 104 skader, men i år er tallet 179. I tillegg fører fyllekjøringen til flere alvorlige skader, legger han til.

– Når folk er beruset og kjører i trikkeskinner og på fortau og så videre er det flere alvorlige skader. 15 av 23 alvorlige skader i april, mai og juni skjedde beruset på natten.

– Leger som jobber natt kommer etter hver helg og sier vi må gjøre noe med det her. De er bekymret.

