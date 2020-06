KREVER HANDLING: Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre ber presidentskapet på Stortinget om å kalle de folkevalgte tilbake igjen. Foto: Vidar Ruud

Krever avklaring om permitteringsordningen

Jonas Gahr Støre (Ap) sender fredag kveld et brev til presidentskapet hvor han krever at Stortinget samles igjen for å stemme over en utvidelse av permitteringsordningen.

Nå nettopp

– Å komme sammen er det minste de folkevalgte kan gjøre for å sikre at usikkerheten fjernes, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Usikkerheten han sikter til deles av både NHO og LO, som frykter masseoppsigelser dersom permitteringsordningen ikke forlenges.

Derfor har Støre, i likhet med leder i Rødt Bjørnar Moxnes, fredag sendt et brev til presidentskapet hvor han ber om at de kaller Stortinget tilbake igjen for å stemme over en forlengelse av permitteringsordningen.

les også Krever at Stortinget avbryter ferien

De folkevalgte har nå gått ut i ferie, men presidentskapet kan velge å kalle Stortinget tilbake igjen. Det er det Støre ønsker at de nå gjør slik at Stortinget kan stemme over permitteringsordningen på nytt.

– Vi hører nå fra både arbeidsgivere og arbeidstakere at det er usikkerhet rundt dette, som fører til at folk blir sagt opp selv om permittering ville vært mulig. Den usikkerheten burde Stortinget fjerne ved å fatte vedtak om en forlengelse, sier Støre.

Forslaget om å forlenge ordningen falt forrige uke, men nå ser det ut til å være et flertall i Stortinget for en forlengelse. Derfor mener Arbeiderpartiet at det er helt nødvendig å la dette flertallet komme til uttrykk i salen.

– Vi vil fremme et forslag om forlengelse av permitteringsperioden umiddelbart dersom Stortinget blir samlet, heter det i brevet.

Nytt flertall?

Den 19. juni ble forslaget om å forlenge permitteringsordningen nedstemt. Frp stemte med regjeringen mot forslaget.

– Det forslaget har møtt motstand i Stortinget fordi Frp har vært på regjeringens linje, men når de da har snudd sender jeg også brev til presidentskapet i kveld hvor jeg ber om at Stortinget kommer sammen og vedtar forlengelse, sier Støre.

Denne uken åpnet Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg for en forlengelse av ordningen til 52 uker, selv om partiet stemte nei på Stortinget.

– Regjeringen må komme på banen og avklare hva de mener om forlengelse av permitteringsperioden, sier han.

KAN INNKALLE: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) er sammen med resten av presidentskapet ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid. Foto: Thomas Andreassen

les også Går knallhardt ut mot Frp: – Det er ganske spesielt

Dagens permitteringsordning gir arbeidsgivere fritak fra lønnsplikt under permittering, og arbeidstagere kan være permittert i inntil 26 uker.

Både NHO og LO har etterlyst en forlengelse av ordningen til 52 uker, slik at bedrifter slipper å si opp ansatte som det kan bli behov for igjen snart.

Frp-leder Siv Jensen sier hun har tatt en telefon til statsministeren i dag.

– Det var nødvendig for å avklare situasjonen. Så lenge dagens ordning varer frem til oktober, er det ingen fare for at permitterte mister sin ordning i sommer. Derfor støtter jeg hennes vurdering av at det holder å vente til møtet med partene i arbeidslivet i august.

Det mener Ap-lederen er langt fra nok.

– Bedrifter tar avgjørelser her og nå, og hvis de skal bygge på en antagelse om at regjeringen vil se på dette i et nytt lys til høsten kan det hende de ikke tar sjansen og går til oppsigelser, sier han.

Publisert: 26.06.20 kl. 21:48

Les også

Fra andre aviser