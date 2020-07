USKADET: Jørgen Kjærås Løvik (18) kom uskadet fra en traktorulykke tidligere i år. Han er lettet over at han hadde på seg sikkerhetsbelte. Foto: Privat

Jørgen (18) kom uskadet fra traktorvelt på grunn av sikkerhetsbelte – nå blir det påbudt

Tidligere i år veltet Jørgen Kjærås Løvik (18) med traktor utfor en skrent. Takket være sikkerhetsbelte, kom han uskadet fra ulykken. Fra 1. juli blir det påbudt å bruke sikkerhetsbelte også i traktor.

– Jeg fikk bare noen blåmerker, sier Jørgen Kjærås Løvik om traktorvelten som skjedde i Re i Tønsberg i mai.

Da han skulle gi plass til å slippe en trailer forbi på en smal vei, havnet det ene dekket i veiskulderen.

– Det hadde regnet, så da jeg skulle svinge inn på veien igjen hadde jeg litt for mye kraft, og traktoren skled. Den endte opp på taket i grøften, forteller han.

Løvik driver Kjærås Maskin, og sier at det å kjøre traktor er en stor del av hverdagen. 18-åringen sier at han alltid har pleid å bruke sikkerhetsbelte når han kjører.

– Jeg har alltid vært nøye på det, og det hadde stor betydning da traktoren veltet at jeg satt fast i setet. Hvis ikke kunne jeg blitt slengt rundt i traktoren eller blitt slengt ut av ruten og fått traktoren over meg. Det var en stor lettelse, sier han.

TRAKTORVELT: Traktoren endte nesten på taket da Jørgen Kjærås Løvik veltet i mai. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

– Dødsulykker kunne vært unngått

Manglende bruk av sikkerhetsbelter har vært medvirkende til skadeomfanget i nesten en fjerdedel av dødsulykkene med traktor, ifølge en rapport av Statens vegvesen basert på rundt 600 traktorulykker i perioden 2005 til 2014.

– Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde brukt setebelte. En typisk ulykke skjer ved at føreren blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville føreren blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim i en pressemelding.

Tror mange dropper belte

Ifølge rapporten fra Statens vegvesen omkom 27 personer i traktorulykker i denne perioden.

Jordbruksnæringen er en av næringene i Norge med flest dødsulykker i forhold til antall sysselsatte. Og traktorulykker står for rundt halvparten av alle dødsulykkene i landbruket, viser flere gjennomganger som Arbeidstilsynet har utført.

Løvik mener at det er mange som dropper å bruke belte fordi at det ikke har vært påbudt.

– Det er egentlig sjelden at jeg hører om noen som bruker belte, sier han.

Frem til nå har det kun vært påbudt å bruke sikkerhetsbelte dersom det er fare for velt. I Løvik sitt tilfelle var det ikke noe han så for seg at kunne skje da han satt seg bak rattet vårdagen i mai.

– Det skjedde på et par sekunder, og jeg hadde ikke tid til å reagere, sier 18-åringen.

Etter å ha veltet kunne han ta av sikkerhetsbeltet og klatre ut av traktoren på egen hånd.

– Etter noen dager var jeg i form igjen, sier han.

Publisert: 01.07.20 kl. 13:27

