Nakstad advarer: – Anbefaler ingen å reise utenlands i sommer

Selv om myndighetene nå har åpnet opp for at nordmenn kan dra på ferie til utlandet og turoperatørene ser massivt trykk, er assisterende helsedirektør Espen Nakstad klokkeklar i sin advarsel til nordmenn.

– Vi anbefaler ingen å reise utenlands i sommer, selv om det nå er mulig å reise til land med lite smitte uten å måtte i karantene når man kommer hjem.

Reiseoperatørene ser en økning i bestillinger etter at myndighetene bestemte seg for å åpne opp for reiser til flere land.

Fra 15. juli blir det igjen mulighet for utenlandske statsborgere fra enkelte land i Europa å reise inn til Norge. Norske borgere vil heller ikke bli satt i karantene ved hjemreise til landene man har åpnet opp for. (Se hvilke land det gjelder i denne oversikten)

– Alle som planlegger utenlandsreise må ta et personlig ansvar for at de ikke bidrar til å ta smitte inn i landet, sier Espen Nakstad.

BLI HJEMME: Hvis du likevel velger å reise har assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fem råd til deg. Foto: Krister Sørbø

Fem råd

Han trekker frem fem konkrete råd til dem som likevel velger å reise på ferie til utlandet:

1. Sett deg nøye inn i situasjonen og reglene som gjelder i området du reiser til.

2. Vær forberedt på at situasjonen kan endre seg fort.

3. Hold avstand til andre.

4. Hold deg unna steder med mange mennesker.

5. Vær ekstra påpasselig når du kommer hjem med å holde deg hjemme og teste deg hvis du får luftveissymptomer eller feber. Da bidrar du til at vi kan gå høsten i møte uten å måtte innføre nye smitteverntiltak i Norge.

Vil få god informasjon

Det er også ventet et massivt trykk fra utenlandske turister som vil inn i Norge. Fergeselskapet Color Line er blant dem som forbereder seg på storinntrykk:

– De turistene som kommer med bil vet vi at blir i Norge i gjennomsnitt ti dager. Så de nærmeste dagene nå vil de sildre inn i norske fjorder og i fjell-Norge. Vi vet av erfaring at det er store volum som kommer, og spesielt de tyske bilturistene er kjempeviktige, sier konserndirektør i Color Line Helge Otto Mathisen.

– Vi ser at de som hadde bestilt ikke avbestiller. I tillegg kommer det også mange som har sittet på gjerdet og ventet.

Da myndighetene åpnet for de nordiske landene så Color Line et voldsomt påtrykk av dansker som ville inn i Norge.

– Dette var litt overraskende. De pleier som oftest å komme på vinteren.

2,2 millioner tyskere

En fersk undersøkelse fra Innovasjon Norge viser at nær 2,2 millioner tyskere enten planlegger, eller vurderer å reise til Norge i sommer, skriver Dagens Næringsliv.

Noe som betyr at Norge blir sett på som mer populært av tyskere enn både Nederland og Danmark – og nesten like attraktiv som Frankrike og Spania. I et normalår utgjør tyskere rundt 25 prosent av alle utenlandske sommerturister på Vestlandet, skriver avisen.

Nakstad forteller at de har forberedt omfattende informasjon til utenlandske turister som kommer til Norge onsdag og utover sommeren.

– Da får de informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder i Norge. Vi har også mye informasjon på hva turister skal gjøre dersom de får symptomer mens de er i Norge. Reiselivsnæringen har gode veiledere og bransjestandarder for hvordan innlandsturisme skal håndteres, og det er selvsagt viktig at disse brukes aktivt, sier han.

Publisert: 13.07.20 kl. 21:37

