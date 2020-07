30. MAI: En motorsyklist ble alvorlig skadd i kollisjon med en bobil mellom Notodden og Bø i Telemark. Foto: Øyvind Bergestig

Ti MC-dødsfall i sommer: – Enkelte blir stive av skrekk

Ti motorsyklister har mistet livet på syv uker i sommer: – Vi må styrke kjøreferdighetene og skape flere eliteførere, mener Trygg Trafikk.

Nå nettopp

11. juli: En mann i 40-årene blir hardt skadd i en rundkjøring i Oslo. Ifølge politiet ser det ut som en singelulykke. Han dør dagen etter.

10. juli: En 49 år gammel kvinne omkommer under kjøreopplæring på tung motorsykkel på Gjøvik, under oppsyn av kjøreskolelærer.

8. juli: En 19 år gammel motorsyklist kjører ut i en sving på Gamle Mossevei sør for Oslo. Mannen blir erklært død på stedet.

– Dødsulykkene et tankekors

I juni ble syv motorsyklister drept på norske veier. Årsaken til disse ulykkene er ikke fastslått. Seks omkom i MC-ulykker i hele juni og juli i fjor.

– Veldig mange dødsulykker på kort tid er et tankekors, sier leder i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Odd Terje Døvik.

Men han understreker at det er for tidlig å konkludere med at 2020 blir et verre ulykkesår for motorsyklister. 16 omkom og 134 ble hardt skadd i fjor.

28. MAI: To syklister ble påkjørt av en motorsykkel i Sørkedalsveien i Oslo. Alle tre ble alvorlig skadd. Foto: Håkon Mosvold Larsen

De fleste dødsulykkene med motorsykkel skjer uten at andre er involvert. Utforkjøringer er mest vanlig, ofte knyttet til for høy fart inn i svingen.

– Da blir enkelte stive av skrekk. De klarer ikke svinge eller tyr til bremsing. Det kan bli fatalt, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk (TT) Bård Morten Johansen.

Førerfeil og feilvurderinger kan få dødelig utgang for en motorsyklist.

Føreren må være dyktig

– Skadepotensialet er stort. Du sitter veldig ubeskyttet. Når sykkelen ikke kan bli særlig sikrere, må føreren være tilsvarende dyktig, sier Johansen.

NMCU-lederen er enig i at det er førerens ansvar å holde seg på veien, men påpeker at veimiljøet kan påvirke skadeomfanget når det går galt.

– Vi kjemper for å få underskinner på autovernet, slik at en syklist som velter, ikke sklir under eller hekter seg fast i autovernet, sier Odd Terje Døvik.

9. APRIL: Politiet sperrer Smestadtunnelen i Oslo, etter at en MC-fører er alvorlig skadet i ulykke med en bil. Foto: Lise Åserud

Johansen sier at den norske strategien mot alvorlige MC-hendelser er å satse på omfattende føreropplæring av høy kvalitet og gode frivillige kurstilbud.

– Økt kompetanse på kjørestrategi og kjøreteknikk og mer mengdetrening vil kunne forebygge ulykkene der syklister blir drept eller hardt skadd.

Middelaldrende menn utsatt

Johansen sier at mc-ulykker utløst av ungdommelig overmot ikke skjer så ofte som før. Mest utsatt for ulykker er middelaldrende, voksne menn.

– De kan stole for mye på egne ferdigheter, bli litt for tilbakelente og slakke på oppmerksomhetsnivået. Men det har du ikke råd til, sier TT-rådgiveren.

Han oppfordrer godt voksne motorsyklister som tok lappen i ungdommen om å friske opp ferdighetene på kurs hos kjøreskoler, NAF eller andre tilbydere.

Erfarne, men ikke så gode

Odd Terje Døvik er ubetinget enig:

– Jeg fikk selv førerkort da opplæringen var mye dårligere enn i dag. Du kan ha kjørt i 40 år og likevel ha et ferdighetsnivå som er for lavt.

NMCU-lederen sier det er et misforhold mellom fart og ferdighet ved den klassiske MC-ulykken – når føreren kjører ut på egen hånd i en sving.

– Enten må du senke farten eller øke ferdighetsnivået. Fortrinnsvis begge deler, slik at du får en god margin i forhold til en potensiell ulykke, sier Døvik.

Flere sykler, færre dødsulykker

Bård Morten Johansen sier at mc-førere med moderne opplæring er godt rustet mot risiko og mener de aller fleste kjører kontrollert og fornuftig.

– Ulykkestallene har økt det siste tiåret, men det har sammenheng med at det er blitt så mange flere motorsyklister på veiene, sier TT-rådgiveren.

Døvik viser til at ulykkesrisikoen er redusert i et lengre perspektiv:

– I 1980 var det 100 000 motorsykler i Norge og 40 dødsulykker. I dag er det over 200 000 motorsykler og omkring 20 dødsulykker årlig.

Publisert: 14.07.20 kl. 16:41

Les også

Fra andre aviser