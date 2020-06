SAVNET OG SIKTET: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Tom Hagen om hvorfor ektepakten ble forandret: Fikk panikk

Tom Hagen har i avhør forklart at han var redd for å bli kastet ut fra hjemmet, og at han derfor førte huset over på seg selv.

Nå nettopp

VG har tidligere skrevet at ektepakten er en del av politiets omfattende etterforskning mot Tom Hagen, som er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona.

Både Tom og Anne-Elisabeth Hagen signerte i desember 1993 et tillegg til ektepakten de inngikk i 1987. Her overføres Sloraveien 4 til Tom Hagens særeie.

Ifølge VGs opplysninger mener politiets jurister at ektepakten er så urimelig at den kunne blitt erklært ugyldig i retten. Det ville i tilfelle ført til at Anne-Elisabeth Hagen ville hatt krav på vesentlig større verdier ved en skilsmisse. Også advokat Mette Yvonne Larsen har kritisert ektepakten, og da spesielt overføringen av boligen over til Tom Hagen.

VG får opplyst at den drapssiktede milliardæren i avhør har forklart politiet hvorfor huset ble overført til ham:

Etter en konflikt i ekteskapet fikk Tom Hagen ifølge sin egen forklaring panikk. Siden huset tilhørte konas såkalte rådighetsdel i felleseiet, var han redd for å bli kastet ut, har han i sagt i avhør. Løsningen ble å føre huset over på seg selv, forklarte han.

FORSVANT HERFRA: Politiet mener huset i Sloraveien 4 i Lørenskog kan ha vært åsted for et drap. Foto: Helge Mikalsen, VG

I avhøret fra februar i fjor hadde Tom Hagen status som fornærmet.

På spørsmål fra politiet om hva Anne-Elisabeth Hagen synes om overføringen forklarte han at hun hadde full forståelse for at dette ble gjort, får VG opplyst. Samtidig har han sagt at hun ved en anledning nevnte at hun ikke synes det burde være sånn.

Til politiet forklarte Tom Hagen at overføringen av huset ikke hadde vært noe stort tema mellom ektefellene, får VG opplyst. Milliardæren beskrev videre at det ikke har vært noen «vonde diskusjoner» om emnet.

VG får opplyst at han også har fortalt politiet at han og kona etter konflikten på 90-tallet inngikk en avtale om at hun hadde gratis borett i huset livet ut. Han har ikke under noen omstendighet ønsket å kaste kona ut av huset, har han forklart i avhør.

Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet fant separasjonspapirer i Sloraveien 4 under en ransaking etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap 28. april i år. Papirene skal være datert flere år før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og de er bare signert med hennes navn.

Ifølge VGs opplysninger blir funnet beskrevet som viktig for etterforskerne, fordi politiet mener separasjonspapirene underbygger opplysninger de bare har hatt muntlige kilder på.

Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt personer rundt seg at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap, og politiet mener flere spor kunne tyde på at hun ville skilles. I avhør har imidlertid Tom Hagen avvist at paret har hatt skilsmisse oppe til reell diskusjon.

Milliardæren nekter for å ha noe å gjøre med konas forsvinning. Han ble løslatt fra varetektsfengsling 10 dager etter pågripelsen, etter at to av tre dommere i lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Politiet ved påtaleansvarlig Haris Hrenovica sier han ikke kan kommentere saken av hensyn til etterforskningen.

– Hvilke opplysninger som fremkommer i avhør er et anliggende mellom politiet og den som blir avhørt, skriver han i en e-post.

Publisert: 24.06.20 kl. 05:56

