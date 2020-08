forrige







fullskjerm neste EKSTREMVÆR: Det er registrert tusenvis av lynnedslag på Østlandet i kveld, dette er over Oslo sentrum.

Spektakulært tordenvær på Østlandet

Meteorologisk institutt har registrert over 6000 lyn på Østlandet torsdag kveld. Flere hundre er uten strøm.

Uværet startet i Innlandet og har beveget seg ned mot hovedstaden utover kvelden.

Da VG ringer Oslo brann- og redningsetat, gir vaktkommandør Glenn Guldbrandsen følgende kommentar:

– Det er så hektisk at jeg ikke har tid til å prate med dere nå, sier Gulbrandsen.

Klokken 23.35 melder politiet at de er på vei til Bærum der lynet skal ha slått ned i to boliger.

– Det er ikke meldt om skadde personer. Trolig en del materielle skader, skriver de.

Oversikt over observerte lyn på Østlandet siste seks timer kl. 23.39. Foto: Skjermdump Metereologisk institutt

Klokken 23.20 er 532 kunder i Oslo kommune og 38 kunder i Ringsaker uten strøm. Pressesjef i Elvia, tidligere Hafslund, Morten Schau, forteller at de har god kontroll.

– Det tordner og lyner godt, men foreløpig går det greit. I Lommedalen har vi et strømbrudd, der er det 40 kunder som er strømløse akkurat nå.

Hvor lang tid det vil ta å rette er vanskelig å si ifølge Schau, da de ikke vet hva som er årsaken.

– Jeg regner med dette går rimelig bra, vi har beredskap og folk på jobb. Så folk kan ta det helt med ro, sier Schau.

Lyn over Haslum i Bærum kommune torsdag kveld. Foto: Tipser

Med uværet har det også kommet voldsom nedbør i korte perioder.

– Enkelte private stasjoner har vist opp mot 15-17 millimeter nedbør på en time, sier statsmeteorolog Kjersti Strand til VG.

Hun forteller at uværet trolig vil vare noen timer til. Utover kvelden har det beveget seg mot hovedstaden.

Nedbøren har også ført til at fylkesvei 287 måtte stenge.

– De driver opprydningsopparbeid der nå som vil ta flere timer, det er ukjent når den blir åpnet igjen, sier Tomas Eriksen, trafikkoperatør i Veitrafikksentralen øst.

Eriksen forteller at det regner godt på Østlandet, og at det kan påvirke kjøreforholdene.

– Vi vil nok merke det litt utover den første delen på natten her, så får vi bare se hvordan det går på veiene. Vår klare oppfordring er at man må kjøre etter forholdene. Med styrtregn kommer det mye nedbør på kort tid og da er det fare for vannplaning, sier trafikkoperatøren.

Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn for Østlandet og Telemark torsdag.

I varselet sto det om fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Også hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast ble nevnt i varselet.

Publisert: 13.08.20 kl. 23:19 Oppdatert: 13.08.20 kl. 23:49

