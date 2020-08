TOK TID: Passasjerene som gikk i land i Tromsø 31. juli rakk å farte rundt i byen eller reise hjem før karantenemeldingen ble sendt. Her er MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø. Foto: Ingun A. Mæhlum

Fikk SMS-instruks av kommuneoverlegen – Hurtigruten sendte ut annen beskjed

Kommuneoverlegen i Tromsø sendte en ferdigskrevet SMS til kapteinen som skulle varsle passasjerer om smitte og umiddelbar karantene. Beskjeden nådde passasjerene elleve timer senere.

Nå nettopp

Det kommer både frem i eposter VG har fått innsyn i og bekreftes av Tromsøs kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

I SMS-en Kristoffersen sendte til kapteinen varsles passasjerene om at de kan ha vært utsatt for smitte med coronaviruset og får beskjed om at de må i karantene. «Blant annet skal du ikke ta offentlig transport», står det.

Denne SMS-en ble klar rundt klokken 12.00 dagen MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø. Kommuneoverlegen sier hun fikk bekreftet at den ble sendt ut først klokken 23.30 samme kveld.

– Det ble jeg overrasket og frustrert over. Vi skjønte at dette kunne eskalere til et større utbrudd, ikke bare i Tromsø, men for flere steder i landet, sier kommuneoverlegen.

I mellomtiden hadde flere passasjerer reist langt med kollektivtransport.

UKLART: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen skjønner ikke hvorfor den viktige karantenebeskjeden til passasjerene stoppet opp. Foto: Ørn E. Borgen

Heller enn å sende ut SMS-en med innholdet kommuneoverlegen hadde foreslått, sendte Hurtigruten en e-post til passasjerene rundt klokken 18. I den e-posten anbefalte Hurtigruten at passasjerene reiste hjem som planlagt, stikk i strid med kommuneoverlegens råd.

– Jeg lurer på hvorfor e-posten som ble sendt ut på kvelden ble sendt med en helt annen ordlyd enn den jeg hadde formidlet til kapteinen, sier kommuneoverlege Kristoffersen.

Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd, men understreker:

– Det er klart man stiller spørsmål ved hva som har skjedd, sier Kristoffersen.

KARANTENE-BESKJED: Denne SMS-en mottok passasjerene rundt klokken 23.30 fredag kveld, med beskjed om at de skulle rett i karantene og ikke kunne benytte seg av kollektivtrafikk. Dette var egentlig klart til å sendes ut nesten 12 timer tidligere. Foto: Skjermbilde

Kommunekoordinator: – Vi tror den ble bevisst tilbakeholdt

Bror Hartvigsen, koordinator for krisestaben i kommunen, gir uttrykk for frustrasjonen i en av de interne e-postene VG har fått innsyn i. Der ramser han opp flere tiltak Hurtigruten har sviktet på, blant annet SMS-en:

«Første SMS som Kathrine skrev og sendte til kapteinen – vi tror den ble bevisst tilbakeholdt av noen i ledelsen. Denne fikk kaptein og sa var sendt ut før kl 12.00», skriver han 4. august.

VG har vært i kontakt med Hartvigsen, som sier oppramsingen ble sendt ut for at detaljer ikke skulle gå i glemmeboka.

Kommuneoverlege Kristoffersen sier hun skjønner koordinatorens frustrasjonen til Hurtigruten:

– Jeg forstår at det går an å komme med ulike betraktninger om hva som kunne ha skjedd i en intern diskusjon, og stille seg ulike spørsmål om hva som ikke har fungert som det skulle. At noen i en hektisk situasjon stiller seg spørsmål om hva som er årsaken til at man blir enig om en ting, så skjer en annen ting, sier Kristoffersen.

Kommunikasjonsjef i Hurtigruten Rune Thomas Ege bedyrer at Hurtigruten ikke har holdt tilbake informasjon.

– Saken rullet og gikk i samtlige norske medier – lokalt og nasjonalt - hele fredag. Det var ingen tvil om at det var smitte om bord på MS «Roald Amundsen». At vi bevisst skulle ønske å holde tilbake informasjon til våre gjester i en slik situasjon faller på sin egen urimelighet, sier Ege til VG.

Se Hurtigrutens første kommunikasjon til passasjerene i denne faktaboksen:

HER ER E-POSTEN MED DEN FØRSTE BESKJEDEN FRA HURTIGRUTEN Kjære gjest, Vi kontakter deg i dag for å informere om utviklingen om den pågående pandemisituasjonen på din seiling med MS Roald Amundsen. Vi har dessverre fått bekreftet at noen i besetningen om bord har testet positivt for COVID-19. Vi anbefaler at alle gjester reiser hjem som planlagt, følger med på helsen og setter seg selv i karantene for de neste 10 dagene. Vennligst følg retningslinjene for Nasjonale helsemyndigheter, og har du spørsmål vedrørende dette kan du lese følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/ Har du symptomer på COVID-19, er det svært viktig at du søker medisinsk konsultasjon hjemme. Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss per telefon +47 81 50 37 36 eller mail emergency.no@hurtigruten.com Med vennlig hilsen Hurtigruten Vis mer

Skulle vært i karantene

Lise Horgmo gikk i land i Tromsø klokken halv syv fredag morgen. Det var ikke før hun befant seg i Trondheim mange timer senere, at hun ble klar over smitteutbruddet om bord på båten, og at hun skulle ha vært i karantene i Tromsø.

– Jeg fikk en mail klokken 18.27, men jeg leser jo ikke mail. Og så fikk jeg en SMS 20.30 om smitte, og en ny SMS halv tolv igjen, om karantene, fortalte Horgmo til VG 2. august.

– Da hadde jeg allerede tatt taxi, flydd og vært på butikken. Det er skremmende.

SMS-en som Horgmo fikk fra Hurtigruten klokken 20.30 var heller ikke den kommuneoverlegen hadde foreslått.

Først tre timer senere kom meldingen formulert av kommuneoverlegen, med beskjed om umiddelbar karantene.

les også Smitteferden

To forskjellige meldinger

Hurtigruten har tidligere sagt til VG at informasjon til passasjerene ble forsinket på grunn av teknisk svikt.

Kommuneoverlege Kristoffersen synes det høres usannsynlig ut.

Det begrunner hun med at meldingen passasjerene fikk på slutten av kvelden inneholder noen ekstra setninger i tillegg til de hun formulerte, og at denne informasjonen ikke var kjent for Hurtigruten da hun formulerte den opprinnelige teksten.

– I meldingen har de beskrevet situasjonen som de fant ut på ettermiddagen/kvelden: Hvordan koordinere transport og telefonnummer og arrangerer transport og karantenested.

les også Interne e-poster: Hurtigruten-lege overrasket over at vondt i halsen er coronasymptom

Kommunikasjonsjef Ege er klar på at ting ikke gikk som det skulle den fredagen. Årsaken er det for tidlig å si noe om, sier han.

– Hurtigruten har vært tydelige på at vi har gjort feil og sviktet i hendelsesforløpet rundt utbruddet på MS «Roald Amundsen». Vi har beklaget at det tok for lang tid å varsle gjestene på fredag, og at det har skjedd svikt i interne rutiner. Vi kan ikke kommentere slike detaljer eller gå inn på spørsmål om enkeltpersoner så lenge det pågår etterforskning, flere undersøkelser og en ekstern gransking av hendelsesforløpet. forteller Ege.

Totalt 62 personer er bekreftet smittet på en av de to seilasene med MS «Roald Amundsen» mellom 17.-31. juli. Politiet har satt i gang etterforskning av Hurtigruten. Rederiet har innrømmet feil i flere ledd i forbindelse med håndteringen av smitte om bord og kommunikasjonen til både passasjerer og myndigheter i etterkant.

Publisert: 13.08.20 kl. 21:24

Les også

Fra andre aviser