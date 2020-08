Håkon (24) vil ikke dø – betaler millioner for å fryses ned

Student Håkon Egset Harnes (24) er forsikret for tre millioner kroner. Han er villig til å gjøre alt for å leve – selv om det betyr i et annet liv.

I sølvgrå tanker på Alcors laboratorium i Arizona ligger 179 mennesker nedfryst i påvente av å vekkes opp igjen fra døden.

De som har fryst ned hele kroppen, har betalt minst 200 000 dollar. I noen av tankene ligger det bare hoder. Det er et billigere alternativ.

Alcor er USAs eldste såkalte livsforlengende selskap. Totalt venter 1317 mennesker på å fryses ned ved Alcors lokaler i Arizona.

GRAVERT INN: Håkon Egset Harnes (24) har alltid på seg et armbånd i metall inngravert med instruksjoner dersom han skulle bli funnet død. Helgesen, Kristian

Håkon Egset Harnes (24) er én av to nordmenn som har inngått avtale med det amerikanske selskapet Alcor.

