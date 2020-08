SAS: Flyet fra Nice landet midnatt, akkurat da Frankrike ble «rødt». Reisende derfra må i karantene fra dette tidspunktet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flyet landet på slaget midnatt – men passasjerene fra Nice må i karantene

Et SAS-fly fra Nice kuttet flytiden med ti minutter, men rakk ikke karantenefristen. Dermed må 158 passasjer i karantene.

Torsdag ble Frankrike, Sveits og Tsjekkia røde på grunn av økende coronasmitte, og fra natt til lørdag må nordmenn som har vært på reise i disse landene i ti dagers karantene når de kommer hjem.

Et SAS-fly fra Nice som skulle lande i Norge 00.10 natt til lørdag klarte å kutte flytiden med rundt ti minutter.

Men passasjerene slipper ikke karantene fordi karantenekravet gjaldt «fra og med midnatt». Det opplyser Helsedepartementet til VG lørdag formiddag.

Helsedirektoratet sendte tidligere denne uken ut en tekstmelding som lød som følger:

«Til deg som er på reise: Det er økende smitte i landet du er i. Dette vil kunne medføre 10 dagers reisekarantene for deg og ditt reisefølge f.o.m. kl. 00.00, natt til lørdag denne uken.»

Ingen garanti for landingstidspunkt

Pressevakt Tonje Lund i SAS sier til VG at 158 passasjerer og seks besetningsmedlemmer var med flyet.

Det offisielle landingstidspunktet for flyet var 00.00, ifølge SAS-pressevakten.

Til NRK avviser Lund at passasjerene ble gitt falske forhåpninger om at de kunne «slippe» karantene underveis.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke har gitt noen garantier for landingstidspunkt. Oppsatt landing var 00.10. Det ble 10 minutter før, og da må vi forholde oss til retningslinjene fra myndighetene, sier Sund.

Hun legger til at karantenereglene endres raskt over hele verden for tiden, og at det opp til den enkelte å holde seg oppdatert.

– Det er den enkeltes ansvar å holde seg orientert om hvilke regler som gjelder der man reiser fra, og dit man skal til, sier Sund.

Fraråder unødvendige utenlandsreiser

Etter torsdag er fire nye regioner i Sverige åpnet, men reisende fra Skåne og Kronoberg må igjen i karantene. Disse regionene gikk altså fra grønt til rødt.

I en pressemelding fra Utenriksdepartementet sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at alle som vurderer å reise til utlandet må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til.

På pressekonferansen fredag sa regjeringen at de bremser gjenåpningen av samfunnet. De ber blant annet nordmenn om å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Dette er blant innstramningene annonsert under fredagens pressekonferanse:

