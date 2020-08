ANSVARSFULLE: Helseministeren er bekymret etter helgens festligheter blant unge mennesker, men han har tro på at norsk ungdom vil igjen ta ansvar. Foto: Gisle Oddstad

Helseministeren reagerer «dagen derpå»: – Ungdom har nå et spesielt ansvar

Helseminister Bent Høie (H) reagerer etter at unge mennesker samlet seg på større fester i helgen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er svært bekymret for at ungdom og unge voksne ikke har fått med seg hvor viktig rolle de nå spiller i smittespredningen, og dermed tar en veldig høy risiko ved å delta i og ha denne type fester, sier helseminister Bent Høie til VG.

Flere steder i landet måtte politiet natt til søndag bryte opp fester med 100 eller flere deltagere.

– Jeg tror det nok er mange som våknet i dag og innså at de var med på noe i går som de helst skulle vært foruten. Da har de nå mulighet til å ta ansvar, ved å passe på og teste seg ved symptomer og holde god avstand. Det er viktig å huske på at alle kan være smittet uten å vite det og uten å kjenne symptomer. Og særlig ungdom får lettere symptomer.

les også Ny fest med coronasmitte i Oslo

Kan føre til at mer nedstengning

– Det virker som om mange unge ikke har fått med seg at de nå er en vesentlig årsak til smittespredningen. Det kan gjøre at folk som er i risikogruppen kan bli smittet og alvorlig syke. Det kan også føre til at vi er nødt til å stenge ned samfunnet mer igjen. Jeg håper at det å bremse gjenåpningen av samfunnet er nok til å beholde kontrollen. Men vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar, og ungdom har nå et spesielt ansvar, sier Høie og understreker at han har tro på norsk ungdom.

– De viste i våres at de klarte å ta ansvar. Jeg er overbevist om at de vil ta på seg det ansvaret igjen.

– Nå står snart studiestart på tur, hva tenker du om den?

– Jeg opplever at studentorganisasjoner og studiested tar smittevern alvorlig. Det er lagt gode planer for dette, men det avhenger at alle som deltar følger det som er lagt opp. Unge mennesker må ta et selvstendig ansvar. Norsk ungdom er kloke, de er veldig ansvarsbevisste, og ungdommen har vist tidligere at de er villige til å ofre noe for å ta ansvar for mange.

Den siste tiden har det dukket opp flere større utbrudd i Oslo knyttet til festing blant unge. Folk i 20 årene er på smittetoppen for både juli og august.

Til VG sier Folkehelseinstituttet at de tror det skyldes at man glemmer enmeteren på fest, og det er særlig lett å glemme det mens man drikker.

Smittevernreglene har fortsatt en grense på maks 20 personer for private fester og sammenkomster – så lenge det kan holdes én meters avstand mellom gjestene.

Denne helgen måtte ølkraner ved landet serveringssteder stenge ved midnatt, som følge av regjeringens innstramminger. Bransjen advarte om at det kan føre gjestene ut til uoversiktlige hjemmefester og større smittefare.

Les alle innstrammingene her eller se video:

Publisert: 09.08.20 kl. 12:09

Les også

Mer om Coronaviruset Alkohol Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser