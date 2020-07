Ryanair-fly har mottatt bombetrussel – alle passasjerer evakuert

Danske jagerfly bisto da et Ryanair-fly på vei mot Oslo lufthavn mottok en bombetrussel. Politiet er på flyplassen med store styrker.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Situasjonen er fortsatt uavklart og flyet skal nå undersøkes av beredskapstroppen og bombegruppen.







Alle passasjerer er ved 13.15-tiden evakuert, opplyser politiet på Twitter. Flyet, som kom fra London, mottok bombetrusselen mens det var i luften.

Rett før klokken 13.30 bekrefter Ryanair overfor VG at besetningen om bord oppdaget en lapp om bord på flyet. På lappen ble det hevdet at det var en mulig sikkerhetstrussel om bord.

– Vi har sendt våre nasjonale bistandstjenester, med beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, sa operasjonsleder i Oslo-politiet Sven Christian Lie til VG like etter klokken 12.30.

Han kunne da ikke si noe mer om hva som skjer på Oslo Lufthavn.

Pressevakt Cathrine Framholt i Avinor bekreftet rundt klokken 12.40 at det var full utrykning til flyplassen. Hun bekreftet også at det pågikk en økt beredskapssituasjon, men ville ikke si noe mer.

Har du tips eller bilder? Ta kontakt med VGs journalister her.

TRUSSEL: Et fly Ryanair-fly fra London til Oslo har mottatt en bombetrussel, opplyser politiet. Foto: Skjermdump Flightradar

Jagerflyene brøt lydmuren

Ifølge en Twitter-melding fra det danske forsvaret skal danske jagerfly ha bistått under bombetrusselen.

Forsvaret oppgir å ha brutt lydmuren over Jylland med F-16-fly for å støtte en nødssituasjon over Skagerrak.

De skal ha fløyet fra Stansted til Oslo.

De danskene flyene har nå landet i Norge for å tanke før de skal fly tilbake til Danmark.

Passasjerene sendes til mottakssenteret

Pressevakt Framholt i Avinor sier flyet har landet på normal.

– Alle passasjerene er på vei i buss til mottakssenteret.

– Passasjerene ble evakuert via den vanlige flytrappen, sier hun videre.

– Vet dere hvor mange passasjerer som var om bord?

– Vi har ikke fått bekreftede tall på hvor mange som var i flyet.

– Hva skjer med passasjerene videre nå?

– Hva som skjer med passasjerene må nesten politiet fortelle mer om, svarer pressevakten.

– Kan dere si noe mer om bombetrusselen?

– Det har vi ingen kommentar til.

Framholdt sier like over klokken 13 at flytrafikken går som normalt på resten av flyplassen.

Andre bombetrussel mot Ryanair denne uken

Ifølge Flightradar skulle flyet lande i Oslo klokken 12.40 fredag ettermiddag.

Pressekontakt ved Stansted flyplass i London opplyser til VG at de ikke er kjent med bombetrusselen mot flyet og at det ikke oppsto noen situasjon før flyet lettet i London.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Øst politidistrikt eller Ryanair.

Bombetrusselen er den andre mot Ryanair denne uken. Ifølge BBC ble et fly på vei fra Krakow til Dublin tirsdag tvunget til å lande, etter at det ble funnet en lapp på toalettet.

På lappen sto det at det var eksplosiver om bord på flyet. Det ble ikke gjort noen funn, men to menn ble pågrepet, mistenkt for å ha fremsatt trusler.

VG har vært i kontakt med Justisdepartementet, som ikke vil kommentere hendelsen da politiet er i operativ tjeneste.

Publisert: 17.07.20 kl. 12:39 Oppdatert: 17.07.20 kl. 13:28

Fra andre aviser