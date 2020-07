Mann (51) mistenkt for bombetrussel mot Ryanair-fly

En 51 år gammel mann er mistenkt for å stå bak bombetrusselen mot et Ryanair-fly som fredag ettermiddag landet på Oslo Lufthavn.

Politiet rykket fredag ettermiddag ut med store styrker til Oslo Lufthavn, etter at et fly på vei fra London mottok en bombetrussel mens det var i luften.

Alle passasjerene er evakuert fra flyet og blir tatt hånd om på mottakssenteret. Flyet undersøkes nå av mannskap fra beredskapstroppen og bombegruppen.







I en pressemelding klokken 13.40 skriver politiet at de har kontroll på hendelsen og har anholdt en 51 år gammel britisk mann. Han er mistenkt for å stå bak truslene.

Leder Olav Unnestad for Felles operative tjenester bekrefter at mannen ble anholdt på flyet.

– Vi har igangsatt etterforskning av saken og vil avhøre mannen så fort som mulig, sier Unnestad.

Han opplyser om at det var 148 passasjerer om bord på flyet.

Politiet opplyser videre at de kommer tilbake med mer informasjon.

TRUSSEL: Et fly Ryanair-fly fra London til Oslo mottok fredag ettermiddag en bombetrussel. Foto: Skjermdump Flightradar

Ryanair: Fant lapp om bord på flyet

Like før klokken 13.30 bekrefter Ryanair overfor VG at besetningen om bord oppdaget en lapp om bord på flyet. På lappen ble det hevdet at det var en mulig sikkerhetstrussel om bord.

– Kapteinen fulgte prosedyrene og fortsatte til Oslo hvor flyet landet trygt. Passasjerene ble værende om bord mens politiet gjennomførte et søk, sier pressevakten.

Like etter klokken 12.30 opplyste operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslopolitiet at de hadde sendt nasjonale bistandstjenester, med beredskapstroppen og krise- og gisselforhandlere.

Han kunne da ikke si noe mer om hva som skjedde på Oslo Lufthavn.

Pressevakt Cathrine Framholt i Avinor bekreftet rundt klokken 12.40 at det var full utrykning til flyplassen. Hun bekreftet også at det pågikk en økt beredskapssituasjon, men ville ikke si noe mer.

Foto: Krister Sørbø, VG

Undersøker sammenheng med tidligere bombetrussel

Bombetrusselen er den andre mot Ryanair denne uken. Ifølge BBC ble et fly på vei fra Krakow til Dublin tirsdag tvunget til å lande på Stansted i England, etter besetningen fant en trussellapp på toalettet.

Ifølge BBC ble to menn, på 26 og 47 år, pågrepet av politiet i Essex mistenkt for å ha fremsatt truslene.

Det ble ikke funnet noe mistenkelig om bord på flyet.

– Ser dere dette i sammenheng med bombetrusselen i Essex?

– Det er vi godt kjent med, og det er naturlig for oss å se hen til den hendelsen, sier Olav Unnestad.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra politet i Essex.

Danske jagerfly bisto

Det danske forsvaret skriver på Twitter at danske jagerfly bisto i forbindelse med bombetrusselen. Forsvaret oppgir å ha brutt lydmuren over Jylland med F-16-fly for å støtte en nødssituasjon over Skagerrak.

– De var dessverre nødt til å bryte lydmuren. Det var et reelt behov for å komme raskt av sted, så vi vekket noen som hadde sovet. Jeg kan ikke si mer akkurat nå, sier presseansvarlig ved det danske forsvarets operasjonssenter til danske Nordjyske.

De danskene flyene har nå landet i Norge for å tanke før de skal fly tilbake til Danmark.

Passasjerene sendes til mottakssenteret

Avinor hadde ved 12.14-tiden ingen kommentarer til bombetrusselen. De opplyste like etter klokken 13 at flytrafikken går som normalt på resten av flyplassen.

Ifølge Ryanair vil passasjerene overføres til et annet fly.

– Dette er nå en sak for det lokale politiet, og Ryanair beklager for eventuelle ulemper som følge av hendelsen, sier pressevakten til VG.

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at de følger situasjonen.

– For ytterligere kommentarer henviser vi til politiet som håndterer situasjonen, sier Andreas Skjøld-Lorange i justisdepartementet til VG.

Ifølge Flightradar skulle flyet lande i Oslo klokken 12.40 fredag ettermiddag.

Pressekontakt ved Stansted flyplass i London opplyser til VG at de ikke er kjent med bombetrusselen mot flyet og at det ikke oppsto noen situasjon før flyet lettet i London.

