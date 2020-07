PASSASJER: Sam Zimmer var passasjer på flyet som mottok bombetrussel. Han beskriver hendelsen som intenst. Foto: KRISTER SØRBØ/PRIVAT

Sam (19) var passasjer på Ryanair-flyet: – Det var intenst

OSLO LUFTHAVN (VG) Israelske Sam Zimmer satt på Ryanair-flyet som fredag mottok en bombetrussel mens det var på vei til Oslo. Han forstod noe var galt da toalettene på flyet ble stengt.

Oppdatert nå nettopp

Store politistyrker ble fredag ettermiddag sendt ut etter meldinger om en mulig bombetrussel om bord på et Ryanair-fly fra London til Oslo. En 51 år gammel britisk statsborger er anholdt og mistenkt for å ha fremsatt truslene.

Sam Zimmer (19), som til vanlig bor i Israel, var en av passasjerene på flyet. Han var på vei for å feriere i Oslo.

les også Mann (51) mistenkt for bombetrussel mot Ryanair-fly

Zimmer befinner seg fredag ettermiddag i mottaksrommet på Gardermoen med de andre passasjerene. Han forteller til VG at de ikke får lov til å forlate senteret og må fylle ut skjemaer politiet har kommet med.

Zimmer satt bakerst i flyet og forteller at han forstod at noe var galt da toalettene på flyet ble stengt.

– Jeg spurte en flyvertinne om jeg kunne bruke toalettet, men hun sa hun ikke kunne åpne døren, sier han til VG.

Han fikk ikke noe forklaring på hvorfor de ikke kunne benytte toalettet.

Resten av flyvningen gikk som normalt, forteller han. Da de ankom Gardermoen, fikk de beskjed fra piloten om at det var en sikkerhetssituasjon og at passasjerene skulle evakueres ut av flyet.

Oppdaget lapp om bord flyet

Ryanair har bekreftet over VG at besetningen om bord oppdaget en lapp om bord på flyet. På lappen ble det hevdet at det var en mulig sikkerhetstrussel om bord.

– Kapteinen fulgte prosedyrene og fortsatte til Oslo hvor flyet landet trygt. Passasjerene ble værende om bord mens politiet gjennomførte et søk, sa pressevakten til VG.

– Ganske intenst

Zimmer forteller at han ikke opplevde situasjonen eller den anholdte mannen som truende.

– Hvordan ville du beskrive mannen som ble anholdt?

– Han sa ikke så mye og var helt stille, sier Zimmer.

BOMBETRUSSEL: Politiet meldte fredag ettermiddag at et Ryaniar-fly hadde mottatt en bombetrussel. Foto: KRISTER SØRBØ/VG

Etter at flyet landet, ble passasjerene bedt om å vente inne i flyet.

– Det var rundt 20–25 bevæpnede politifolk, sier Zimmer.

– Det var ganske intenst. Vi satt med hendene våre oppe i været, sier han.

Passasjerene ble så plassert på en buss og kjørt til mottakssenteret. Zimmer forteller at alle fikk spørsmål av politiet om de hadde vært på toalettet, og i så fall hvilket toalett.

– Jeg føler meg bra. Det var en ganske interessant hendelse og det var skummelt da det først skjedde, men politiet håndterte situasjonen godt og profesjonelt, sier han.

Innsatsleder: – Vil avhøre deler av besetningen

Innsatsleder Furuseth sier de har fått beskjed om at stemningen om bord har vært rolig.

– Vi har fått beskjed om at stemningen er rolig og fattet, men har forståelse for at det kan oppfattes som dramatisk og gjør det vi kan for å berolige dem, sier hun.

Politiet vil nå avhøre deler av besetningen og de passasjerene de vurderer at det er nødvendig å avhøre. Østre rullebane er avsperret og de jobber fortsatt på flyet.

Undersøker sammenheng med tidligere bombetrussel

Politiet har tidligere sagt at de ser bombetrusselen i sammenheng med en bombetrussel mot et Ryanair-fly tidligere denne uken.

Ifølge BBC ble et fly på vei fra Krakow til Dublin tirsdag tvunget til å lande på Stansted i England, etter besetningen fant en trussellapp på toalettet.

les også Mann pågrepet etter trusler mot tingrett og flyplass i Nordland

To menn, på 26 og 47 år, pågrepet av politiet i Essex mistenkt for å ha fremsatt truslene.

Det ble ikke funnet noe mistenkelig om bord på flyet.

Politiet i Essex skriver i en e-post til VG at de to mennene er løslatt mot kausjon og foreløpig ikke siktet for trusselen. De vil ikke kommentere motivet.

Publisert: 17.07.20 kl. 15:29 Oppdatert: 17.07.20 kl. 15:43

Les også

Fra andre aviser