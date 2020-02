NY ADVOKATLOV: Justispolitisk talsmann Peter Frølich sier at det fortsatt gjenstår noe arbeid med ny advokatlov. Foto: Frode Hansen

Høyre vil ha strengere regler for advokater

Forslaget til en ny advokatlov har ligget på vent i fem år. – Fremdriften har ikke vært god nok, sier justispolitisk talsmann Peter Frølich (H).

Regelverket for advokater og advokatfirmaer må bli strengere, mener Høyre.

VG skrev 8. februar om hvordan bedrageridømte Afzzal Ghauri (38) kunne bygge opp og styre advokatfirmaet Rogstad – samtidig som han sonet dommen din.

– Saken viser behov for nye og strengere regler, sier justispolitisk talsmann Peter Frølich (32).

Og legger til:

– Dette er et klasseeksempel på hvordan aktører med en kriminell fortid kan få nøkkeloppgaver i et advokatfirma og at det kan sette tilliten til hele advokatbransjen på prøve. For å ta vare på den tilliten må vi stramme inn reglene i fremtiden.

Ny lov på vent i fem år

Blant forslagene Frølich trekker frem er mer kontroll med personer som har nøkkelroller i advokatfirmaer, uten å selv være advokater.

Dagens tilsyn er i stor grad knyttet til den enkelte advokat fra sak til sak, som hver har en personlig bevilling.

I 2015 ble det laget en offentlig utredning av advokatregelverket, som skulle danne grunnlaget for en ny advokatlov.

– Denne har ligget litt i stabilt sideleie en stund, men det siste året har vi begynt å få fremdrift, sier Frølich.

Hvem kan eie et advokatfirma?

Et av de sentrale spørsmålene i debatten om en ny advokatlov, har vært hvem som skal kunne eie et advokatfirma.

I dag kan kun advokater – og andre ansatte i et advokatfirma – være eiere, gitt at hovedjobben deres er i advokatfirmaet.

En side i debatten har ønsket å åpne for andre eiere, blant annet fordi eksternt eierskap kan føre med seg investeringer. Pengene kan brukes til å lage bedre og billigere digitale løsninger ved advokatfirmaer.

Motstanderne har blant annet vist til at advokaters uavhengighet kan komme under press med eksterne eiere.

Myker opp og stramme til

Frølich går inn for å myke opp reglene for hvem som kan eie, men vil samtidig stramme til andre steder.

– De som er nøkkelpersoner, men som gjerne ikke står i direkte kobling til advokatene, må også underlegges strengere krav, sier Frølich.

Og legger til:

– Det vi skal gjøre er at vi skal gå bort fra den veldig strengt regulerte og monopolistiske linjen. Vi skal liberalisere reglene og åpne for større konkurranse. Dette er tanker jeg støtter i bunn, men da må man samtidig skjerpe inn på kravene til vandel. Når man kontakter et advokatfirma i Norge, skal man være trygge på at det drives av rettskafne mennesker, sier Frølich.

Frølich viser til England, hvor et eget organ blant annet fører kontroll med hvem som kan få bli eiere i advokatfirmaer.

FOR TREGT: Advokat Marius Dietrichson (helt til venstre) kritiserer regjeringen for å ha brukt langt tid med ny advokatlov. Her fra Lime-saken, hvor også Kim Gerdts (i midten) i Advokatfirmaet Rogstad og Patrick Lundevall-Unger (til høyre) i Avocado Advokater er forsvarere. Foto: Tore Kristiansen

– Hull i lovverket

I dag stilles det vandelskrav til advokater, men ikke andre som har roller i et advokatfirma, enten som eiere, styremedlemmer eller i andre nøkkelroller.

– Saken avdekker et hull i lovverket som ny advokatlov hadde tettet. Vi trenger et strammere regelverk, og vi trenger et strengere og mer effektivt tilsyn, sier Marius Dietrichson, som leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Han kritiserer Regjeringen for å ha latt lovforslaget ligge i fem år.

– Nå er det på tide at sluttstrek settes der og at loven fremmes for Stortinget og vedtas.

VIL STRAMME INN: Også generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen vil ha strengere regler for advokater. Foto: TORE KRISTIANSEN

Vil gjøre det lettere å ta bevillingen

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen mener det også må bli lettere å frata advokater bevillingen.

– Advokatforeningen har gjennom lang tid gitt uttrykk for at vi mener det bør stilles strengere krav til å få advokatbevillingen, og at terskelen for å miste den bør bli lavere, slik at det skal mindre til før man mister bevillingen, sier hun.

Advokatforeningen har gått inn for å videreføre dagens ordning med hvem som kan eie advokatfirmaer.

– Men vi har samtidig påpekt at det bør stilles samme krav som til advokater for eiere, styret og leder av et advokatfirma, sier Smith.

Publisert: 23.02.20 kl. 15:12

