Abid Raja om shortsdebatten i Lillesand: – Må få slippe å springe rundt i gjennomsiktige shortser

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener Lillesand IL bør gå inn og vurdere det omdiskuterte valget av shorts-farge.

– Jeg tror de fleste kan være enige i at jenter som har lyst til å spille fotball og annen idrett må få slippe å springe rundt i gjennomsiktige shortser, skriver Raja (V) i en SMS til VG.

Debatten rundt shortsene har rast etter at årsmøtet i Lillesand idrettsklubb onsdag vedtok å stemme ned et forslag styret i både håndball og fotballgruppa i klubben hadde spilt inn på vegne av jentene.

De hvite shortsene blir gjennomsiktige når de er våte. Jentene hadde sagt ifra om at shortsene skaper problemer under menstruasjon, og at de ikke føler seg komfortable under treninger og kamper.

Kultur- og likestillingsministeren, som også er minister for idrett, påpeker at en idrettsminister skal passe seg for å bestemme akkurat hvilken konkret farge det skal være på shortsene. Men Raja støtter jentene i klubben.

– Når det er flere jenter på laget som ønsker at shortsene ikke skal være gjennomsiktige, så er det viktig at de da ikke er gjennomsiktige:

– Klubben bør gå inn og vurdere hvorvidt de ønsker å endre fargene, skriver han videre.

Riise: - Spilte i herredrakter

Flere profilerte spillere, deriblant tidligere håndballspiller og advokat for TV 2, Randi Gustad, har reagert sterkt på saken fra Lillesand.

Hun skrev på Twitter fredag at «shorts og jenteidrett» irriterer henne grenseløst.

Gustad beskriver blant annet at kvinnene på laget satt sammen i garderoben og klippet shortser, fordi de ikke fikk drakter som var tilpasset kvinner, da leverandørene ikke mente det var lønnsomt å produsere.

Hege Riise, tidligere fotballlegende og sportssjef for LSK kvinner, sier saken i Lillesand gjør henne oppgitt.

– Dette bør aldri være en sak. Man skal ha på seg klær man er fortrolig med. Det er det, sier Riise til VG.

Hun mener klubbene og leverandørene bør legge til rette slik at alle føler seg komfortable når de spiller. Men mye har endret seg i fotballen siden hun selv var aktiv på 90-tallet, forteller Riise.

– Vi måtte bruke arva herretøy når vi spilte, og så ut som noen sekker som løp rundt der. Men i dag blir det sydd mye fint tøy, også for damer, påpeker hun.

– Ett av argumentene som ble brukt da Lillesand IL stemte ned forslaget om å bytte ut shortsene var at klubben «hadde brukt den fargen i 100 år». Har du opplevd mye følelser ved sånne spørsmål?

– Det er stor forskjell på en hvit shorts som er gjennomsiktig og en hvit shorts som er brukanes. De kan jo bare bytte farge på shortsen og trøya, så får de blå shorts og hvit trøye, sier Riise.

Ønsker debatten velkommen

Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund (NIF), understreker at idrettsforbundet ikke har noen styringsrett over slike saker.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er viktig å lytte til jentenes behov og oppleveleser. De tok den saken til årsmøtet for å endre på noe de synes er ubehagelig, sier Veum til VG.

Hun understreker at NIFs visjon er idrettsglede for alle.

– Hvis utstyr hindrer det må vi ta det på alvor. Utstyr skal være tilpasset utøvere og kjønn. Hver idrett er ulike, og denne debatten er velkommen, det er slik verden går fremover, sier Veum.

Håndballspiller ved Oppsal Håndball elite, Sara Rønningen, har også engasjert seg i shorts-debatten, og startet fredag en innsamlingskampanje for nye shortser til jentene på Lillesand IL.

Kampanjen har mottatt over 50.000 kroner.

