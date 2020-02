AKSJONERER: Politiet er på plass i Modum kommune i Viken. Foto: TV MODUM

Mann pågrepet etter politiaksjon i Åmot

Væpnet politi forsøkte i tre timer å få kontakt med en mann som forskanset seg i sin egen bolig etter å ha opptrådt truende mot politiet.

Væpnet politi var ved 15.30-tiden torsdag på en privat adresse i Åmot i Modum i Viken fylke.

De var på stedet i forbindelse med en straffesak som omhandler en mann i 40-årene.

Etter lang tids forhandlinger ble mannen til slutt pågrepet ved 18-tiden fredag.

– Han ble pågrepet uten dramatikk etter tre timer. Han kom ut til politiet og hadde roet seg helt ned, og politiet fikk en god dialog med ham, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til VG.

Blir anmeldt for trusler

Da politiet først kom til stedet fredag ettermiddag kom mannen ut av sin bolig væpnet med golfkølle og en annen uidentifisert gjenstand. Han skal ha oppført seg truende mot politifolkene på stedet.

Det var da politiet besluttet å væpne seg.

– Mannen blir nå kjørt innom legevakta, så blir han kjørt til stasjonen der politiet vil ta en prat med ham, sier Gunnerød.

Han vil ikke si noe om hva slags straffesak mannen var involvert i, men sier han trolig kan vente seg en utvidet siktelse.

– Det er naturlig når politiet blir truet verbalt eller sånn som i dette tilfellet med blant annet golfkølle, at det blir skrevet anmeldelse for trussel mot offentlig tjenestemann, sier Gunnerød.

Det var Drammens Tidende som først meldte om saken.

Forskanset seg i huset

Politiet gikk forsiktig fram ettersom det var mistanke om at mannen kunne ha våpen eller gjenstander som kunne brukes som våpen i huset sitt.

– Skytevåpen har vi ingen informasjon om. Men han har tilgang til kniver og andre gjenstander det er naturlig å oppevare i huset sitt, sa operasjonsleder André Kråkenes ved 16-tiden fredag.

– Hva slags aggressiv adferd utviste han?

– Han kom ut med noen gjenstander i hånden som er egnet til å slå med, og en gjenstand til vi ikke har identifisert enda, sa Kråkenes.

Han sa det var flere patruljer på stedet som var bevæpnet.

– Vi har en del ressurser på stedet og jobber med å få en dialog, men det har kun vært korte samtaler hvor han ikke ønsker å være behjelpelig. Vi prøver i alle kanaler, sa Kråkenes.

BEVÆPNET: Politiet har valgt å bevæpne seg etter at en mann utviste truende atferd overfor dem. Foto: TV MODUM

Mannens forsvarer, Kristine Holden Landheim fra advokatfirmaet Nordhus & Aarø, har følgende kommentar til saken:

– Vi er glade for at vi i dialog med politi og vår klient sammen fikk løst denne situasjonen. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, og jeg håper det er forståelse for det.

Publisert: 14.02.20 kl. 16:39 Oppdatert: 14.02.20 kl. 19:05

