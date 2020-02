RETTEN I FRANKRIKE: Makaveli Lindén ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling i Dijon i oktober i 2018 etter ni dager på flukt gjennom Europa Foto: Tomm W. Christiansen

Makaveli Lindén overført til sykehus

Etter flere forsøk ble drapssiktede Lindén denne uka overført til det psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker, ifølge Dagbladet.

– Det har vært en søknadsprosess, og han ble overført i går, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo-politiet til avisen.

Lindén har sittet i varetektsfengsel i Norge siden april i fjor, etter at han ble utlevert til Norge fra Frankrike.







Ble vurdert som tilregnelig

I en lengre periode i høst var Lindén innlagt til tvungen observasjon ved St. Olavs hospitals regionale sikkerhetsavdeling på Brøset i Trondheim.

De sakkyndige som har observert drapssiktede ham konkluderte under sterk grad av tvil i desember med at 21-åringen var tilregnelig, og at han dermed kunne idømmes ordinær fengselsstraff eller forvaring.

Flyktet gjennom Europa etter Oslo-drap

Lindén ble pågrepet av fransk spesialpoliti da han ankom togperrongen i Dijon i oktober i fjor. Han hadde da vært på flukt i ni dager, og var etterlyst av Interpol over hele verden.

Norsk politi mener han reiste fra landet bare timer etter at han skal ha drept Heikki Bjørklund Paltto.

Lindén er også siktet for ran, og er mistenkt for å ha drept belgiske Johanna Jostemeling mens han var på flukt.

Belgisk politi har vært i Norge for å snakke med Lindén, men han har ikke villet svare på deres spørsmål.

