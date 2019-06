BARE VOKSNE: Lærer Marit Johnsen (63) henger opp en plakat på vognen med rent vann i skolegården. Man må spørre en voksen om man vil tappe vann. Foto: Terje Bringedal, VG

Skolene åpner igjen på Askøy: – Familiene har det tøft

ASKØY (VG) Omtrent 60 av elevene ved Kleppe skole er fremdeles syke. De som møter opp på skolen mandag, får strenge hygieneinstrukser, forteller rektor.

– Nå har vi hatt noen møter med personalet og gått igjennom hele hygienesystemet. Det er veldig viktig at de opptrer som gode og trygge voksne, fordi familiene har det tøft. Folk er veldig syke, og for noen familier som har både voksne og barn som har andre sykdommer er det ganske kritisk, sier rektor Hilde Sundve Jordheim til VG.

Kleppe Skole har 332 elever og 50 ansatte. Fredag, dagen etter at Askøy kommune hadde sendt ut et kokevarsel for vannet, var 70 elever syke og én sendt til sykehus. Nå er omtrent 60 elever syke, forteller Jordheim.

– Sånn som jeg forstår informasjonen fra kommunen, har alle barn som tilhører denne skolen kommet ut av sykehus.

Når barna møter opp til første skole dag etter langhelg og pinse, får de trenge hygieneinstrukser. Renholdspersonell har jobbet siden klokken 06.00 med å desinfisere skolen.

Kommunen har anslått at omtrent 2000 personer i Askøy syke Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere.

I et høydebasseng har kommunen funnet E. Coli og flere tarmbakterier. I det andre høydebassenget, som er i bruk, har VG dokumentert at det har vært en åpning små dyr kan komme seg inn igjennom. Det er også et brunt belegg på fjellet, som kan tyde på innlekking av vann.

VIKTIG JOBB: Renholdsarbeiderne Aye Lay Tveit (45), Inna Roytman (57) og Sigrid Sperre (62) jobber med å vaske og desinfisere skolen. Foto: Terje Bringedal, VG

Får opplæring

Renholdspersonellet på skolen skal være på jobb hele dagen, og er enda mer påpasselige enn vanlige, forteller Jordheim.

De jobber med desinfisering av toaletter, vasker og alle trykkpunkt på skolen. Barna skal også få instruksjoner.

– Alle ungene blir tatt inn i klassene, vi forklarer situasjonen, gir dem streng beskjed om ikke å drikke springvann, og så får de opplæring i hvordan de vasker hendene, sier hun.

Det vil henges opp plakater i alle klasserom med rutinene. Utenfor i skolen står en vanntank, som kan brukes av alle i nærmiljøet. I skoletiden vil det ikke være tillatt å kjøre inn og parkere i skolegården for å hente vann.

– Det er en trafikksituasjon vi også skal håndtere i dette, sier Jordheim.

REKTOR: Hilde Sundve Jordheim ved Kleppe skole. Foto: Terje Bringedal, VG

– Et tillitsbrudd

Skolen behandler situasjonen som en krisesituasjon.

– Det er veldig viktig å få informert foreldre om situasjonen og hvor alvorlig den er, og samtidig gi dem trygghet på at skolen håndterer dette etter lov og forskrifter, sier Jordheim.

Hun sier hun har sendt ut flere meldinger på Transponder-systemet skolen bruker for å kommunisere med foreldrene. Både om hva foreldrene skal gjøre, og hva skolen gjør.

– Det er jo et stort tillitsbrudd som har oppstått mellom befolkningen og kommunen. Det må vi som skole ta hensyn til ved å få gitt så god

informasjon som mulig om hvordan vi håndterer situasjonen.

Blant lærere og ansatte på skolen er det også mye sykdom.

– Vi vil trygge foreldrene på at vi håndterer det og bemanner opp, og at dette er forsvarlig.

Flere barnehager i smitteområdet har også meldt fra om høyt sykefravær til kommunen, har kommunen tidligere opplyst.

