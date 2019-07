PROMILLEKONTROLL: Den siste måneden er to SAS-ansatte tatt i promillekontroll. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SAS-pilot tatt med promille

En pilot i SAS ble stoppet på Sola med en ulovlig høy konsentrasjon av alkohol i blodet.

En pilot i SAS ble stoppet i en rutinemessig promillekontroll på Stavanger lufthavn, Sola, tirsdag etter pinse.

Pilotens blåseprøve ga utslag, og en påfølgende blodprøve viste at piloten hadde ulovlig høy konsentrasjon av alkohol i blodet. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS til VG.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Alvorlig hendelse

Nyman sier til VG at SAS ser svært alvorlig på det som har hendt.

– Sikkerhet er absolutt høyeste prioritet for oss, og vi har tydelige regler som er enda strengere enn selve loven. I denne saken hadde piloten en promille som var litt over den lovlige grensen, som er på 0,2. For SAS sin del er det nulltoleranse. Man får ikke lov å drikke åtte timer innen flyvning.

Hun forteller videre at piloten har blitt fratatt flysertifikatet, og at det har blitt en politisak.

To ganger på kort tid

Dette er det andre tilfellet på én måned hvor SAS-ansatte har blitt stoppet med promille på flyplassen i Stavanger.

En kvinnelig kabinansatt ble også tatt med promille på et SAS-fly som skulle fra Sola til København tidligere i sommer

– Hva tenker dere om at to SAS-ansatte har blitt stanset med promille på så kort tid?

– Heldigvis er dette ytterst uvanlig, men det er selvsagt veldig uheldig at det har skjedd to ganger på kort tid, på samme flyplass. Det skal ikke skje. Vi tar disse sakene på stort alvor, og det vet alle sammen, sier Nyman.

– Kommer dere til å få økt fokus på promillekontroller av deres ansatte i lys av disse hendelsene?

– Vi har allerede veldig tydelige rutiner, og nulltoleranse for promille. Retningslinjene våre er allerede skarpe, men det er selvsagt noe vi kontinuerlig jobber med.

Publisert: 15.07.19 kl. 18:38 Oppdatert: 15.07.19 kl. 19:00