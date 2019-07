ÅTTE ÅR SIDEN: Nestleder i AUF, Astrid Hoem, fortalte om terroren på Utøya, her sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som var statsminister da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. Foto: Trond Solberg, VG

22. juli skal inn i skolen

Det er viktig at dagens unge lærer om terroren som rammet Norge for åtte år siden. Derfor skal 22. juli inn i skolen.

Nå nettopp

Dette ble understreket på et «minne og lære» arrangement søndag kveld i 22. juli senteret i Høyblokka.

Mandag er det nøyaktig åtte år siden Anders Behring Breivik bombet regjeringskvartalet og gikk til angrep mot uskyldig ungdom på AUFs sommerleir på Utøya. Totalt 77 mennesker mistet livet i angrepene.

– Nå er det åtte år siden, men også om 80 år skal man lære av det. De valgene vi gjør nå har noe å si for hvordan man skal huske det i fremtiden, sier AUF-leder Ina Libak (29) og peker på at det ofte ikke kommer frem at det var et høyreekstremt politisk terrorangrep.

Hun ble selv skutt fire ganger på Utøya.

les også Ina Libak (Ap): – Vi var litt for dårlig til å være harde nok

– Skal inn i skolen

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at han allerede i fjor sommer forskutterte at det som skjedde den 22. juli skal inn i skoleverket.

les også Jo Kallset drar tilbake til Utøya hvert år: – Jeg har vært heldig

– Det er selvsagt at 22. juli skal inn i skolen, dagens og fremtidige generasjoner skal lære, sier Sanner på arrangement som ble holdt i regi av 22. juli senteret og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Han understreker hvor viktig det er ikke bare å ha faktisk kunnskap om det som skjedde, men også sette 22 juli inn i et større perspektiv.

– Lite om ideologien

Skoleforsker og professor Trine Anker ved MF vitenskapelige høyskole har gjennom spørreundersøkelser med elever på videregående kartlagt at det ble holdt markeringer på skolene etter terrorangrepene og at sorgprosessen ble utført, men at det har vært lite snakk om politikk og religion.

– Det har vært lite om ideologien bak handlingene, sier hun og legger til at en del lærere nok synes det er vanskelig å ta opp temaet.

Sanner understreket at det er viktig at man får læremidler som tar opp 22. juli.

– Det får vi nå. Jeg tror det bidrar til at det blir lettere. Jeg tror lærerne trenger verktøyene for å bidra til å stille de riktige spørsmålene, sier statsråden.

les også – Vi lovet hverandre «aldri mer 22. juli». Hvem har ansvar for at løftet blir holdt?

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg, i dag generalsekretær i NATO, forteller de fremmøtte om hvordan han opplevde den grufulle dagen for åtte år siden.

– Jeg er ekstremt glad for at vi ikke spekulerte om gjerningsmannen før vi visste noe om gjerningsmannen, sier han.

Slik skjedde angrepene 22. juli

Det var da Stoltenberg kom til Sundvolden, hvor de pårørende var samlet, at han først helt forsto omfanget av det som hadde skjedd. Frem til da hadde det vært tekstmeldinger og telefoner. Men på Sundvolden traff han foreldre og søsken til de som var blitt skutt og gråt sammen med dem.

– Sundvolden var brutalt, sier Stoltenberg.