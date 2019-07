FORTSATT PÅ KRYKKER: Endelig er Gerd-Helene Hansen (70) på hytta i Holkestad på Bogøy i Nordland. Hun kan bevege seg noe, med krykker, fire uker etter at hun ble påkjørt av en elsparkesykkel. Foto: Privat

Gerd-Helene (70) på beina igjen: – Innfør aldersgrense på elsparkesykkel

Hoften til Gerd-Helene Hansen ble knust da hun ble meid ned av en elsparkesykkel. Nå er hun på beina igjen, støttet av krykker, og vil ha et ord med i debatten: – Innfør aldersgrense!

– Det burde vært en aldersgrense. Disse ungene har ikke peiling og vi som går må nesten ha påmontert sladrespeil for å se om noen kommer susende bakfra, sier Gerd-Helene Hansen.

Hun etterlyser også strengere regler for promillekjøring på farkostene.

– Kjører man i fylla med bil, mister man lappen. Vi må kunne gå trygt på fortauene, sier hun.

Det er nå snart fire uker siden Gerd-Helene uten forvarsel ble påkjørt av en elsparkesykkel ved Akershus festning i Oslo. Kraftig skadet måtte hun hentes av ambulanse og endte kvelden på operasjonsbordet på Ullevål sykehus, ikke på konsert, som planlagt. Hansen lider av benskjørhet.

REGLER FOR ELSPARKESYKKEL Ingen aldersgrense.

Ingen registreringsplikt eller forsikringskrav.

Ikke påbudt med hjelm.

Sykling på fortau eller gangvei er kun tillatt når man ikke er til hinder for gående. Passering av fotgjengere skal skje med god avstand og i tilnærmet gangfart.

Det er forbudt å være mer enn en person på elsparkesykkel, unntatt når det dreier seg om et barn under 10 år eller to barn under 6 år.

Etter Vegtrafikklovens paragraf 21 er det forbudt å kjøre elsparkesykkel påvirket tilstand. «Det er ikke legalgrense på 0,2 som for motorvogn, men de fleste er påvirket i lovens forstand ved 0,5 promille, uansett rusmiddel», opplyser politiet.

Generelle regler som gjelder er veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og aktpågivent.

Elsparkesykkel skal ikke parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den er til unødig hinder eller ulempe.

Små elektriske kjøretøy er definert som «sykkel», med og uten selvbalanserende teknologi. Dette gjelder større tohjulinger, mindre enhjulinger, ståbrett, elektrisk skateboard og elektrisk sparkesykkel. Kilde: Statens vegvesen/Lovdata/Politiet Vis mer

Sa unnskyld og dro

Denne uken sa lederen av trafikkpolitiet i Oslo, Finn Erik Grønli til VG at politiet frykter at det kan skje et dødsfall med elsparkesykkel.

I går ble en kvinne drept i en elsparkesykkel-ulykke i London.

Ungdommene som var to på en sparkesykkel sa unnskyld og kjørte videre, mens Gerd-Helene lå på asfalten og vred seg i smerte.

– Jeg får jo ingen hel hofte av det, sier hun.

Hun vet ikke hvor gamle de som kjørte på henne er.

Saken henlagt

Saken er for lengst anmeldt til politiet, men er henlagt, fikk hun beskjed om da hun ringte og sjekket.

– Jeg kan anke, men hva nytter det, spør hun.

Alle sommerens planer gikk føyken etter den alvorlige påkjørselen, men nå er den aktive pensjonisten på hytta si på Bogøy i Steigen i Nordland.

– Selv om jeg hverken kan gå tur eller kjøre rundt på firehjulingen min, nyter jeg noen dager her med utsikt til Lofoten og midnattssol, før jeg skal være dagpasient og få opptrening på Godthaab rehabilitering, sier hun. Hun trenger fortsatt hjelp, og sønnen er med for å hjelpe henne med handling, blant annet.

Hofteprotese

På Ullevål for nærmere fire uker siden måtte Gerd-Helene få satt inn hofteprotese, fordi hoftekulen var knust. Siden har hun vært på rehabilitering.

– Jeg trenger mye trening for å kunne gå igjen, sier hun.

Inviterer aktørene til møte

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet har opplyst til VG at de skal invitere aktørene til et møte.

– Siden dette er nytt i Norge inviterer vi aktørene i Oslo til et møte over sommeren om hvordan vi best sammen kan imøtekomme utviklingen for elsparkesykler. Jeg oppfatter at aktørene utvikler seg stadig, for å sørge for at tilbudet skal fungere best mulig. Vi kommer ikke til å forby elsparkesykler, sier Ellingsen.

Publisert: 19.07.19 kl. 16:27