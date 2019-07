DENNE AUTOMATEN: Butikkmedarbeider Anders Karlsen hos Meny i Farmandstredet og Peter Meyer i Vestfold Røde Kors ved panteautomaten hvor en ukjent person vant en million på tirsdag. Foto: Marita Fauske

Røde Kors etterlyser millionvinner i pantelotteri

Pantet du flasker hos Meny i Tønsberg ved 12-tiden tirsdag? Sjekk lappen, det kan hende du har blitt en million kroner rikere.

Den ukjente vinneren har nemlig ikke meldt seg til Pantelotteriet og nå etterlyser Røde Kors vinneren.

Det var ved 12-tiden tirsdag hos Meny i Farmandstredet i Tønsberg at panteautomaten registrerte en vinner. Siden har det vært stille.

Automaten utenfor butikken

– Panteautomaten står på utsiden av butikken og vi vet ikke hvem som vant, forteller kjøpmann Hilde Hallenstvet hos Meny. Butikken ligger inne i et kjøpesenter.

– Dere hørte ikke noe gledeshyl?

– Nei, ingenting. Hadde det vært meg hadde jeg fortalt det, men det kan hende at vedkommende ønsker å tenke seg om litt, sier Hallenstvet til VG.

Hun forteller at butikken ble kontaktet av Pantelotteriet for å høre om de visste hvem som hadde vunnet premien. Pantelotteriet får nemlig beskjed fra automaten når noen vinner en million.

– Systemet bekrefter at loddet skrevet ut korrekt, det er ikke sånn at maskinen har gått tom for papir. Det får vi varsel om, og det vet vi at ikke har skjedd, sier Atle Johansen i Pantelotteriets brukerstøtte til VG.

– Det kan være en turist som ikke skjønner opplegget eller en som har veldig mye is i magen, legger han til.

– Kan noen ha gått fra lappen?

– Det er teknisk mulig, men finneren er vinneren, sier Johansen.

At noen gikk fra lappen, skjedde hos Spar i Skånevik i 2016. Der ble den oppdaget av butikkpersonalet som kontaktet Røde Kors.

Den gangen fikk de butikkansatte hundre tusen kroner i finnerlønn, resten av pengene gikk tilbake til Røde Kors.

– Litt spesielt

Siden Pantelotteriet startet i 2008 har 74 personer vunnet toppgevinsten, inkludert tirsdagens vinner.

– Det er litt spesielt, de aller fleste bruker melde seg ganske fort – innen fem til 10 minutter, sier Johansen.

På vinnerlappen står det nemlig et telefonnummer man kan kontakte

Men det nytter ikke ringe Pantelotteriet og hevde at du er vinneren hvis det ikke var nettopp deg som pantet flaskene.

– Vi vet nøyaktig hva man har pantet, sier Johansen.

