Varhaug-tiltalte: Ba fastlegen om hjelp like før drapet

JÆREN TINGRETT (VG) To og halv uke før drapet på Sunniva Ødegård (13) var den tiltalte 18-åringen hos fastlegen for å be om hjelp til å hanskes med rusproblemer og psykiske problemer.

Det var 12. juli i fjor at den tiltalte sammen med sine foreldre gikk til fastlegen for å be om hjelp.

– Jeg følte jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte. Jeg trengte å bli innlagt, svarte mannen på spørsmål fra sin forsvarer Aleksander Bakved Steinsvåg i retten torsdag.

Tiltalte anslår selv at han har slitt med angst siden 2014 og han mener at problemet ble gradvis verre og verre. Han beskriver også en overbevisning han mener å ha hatt om at andre kan lese tankene hans.

Schizofreni og Asperger

I retten har 18-åringen fortalt at han den senere tid har blitt diagnostisert med psykoselidelsen schizofreni og Asperger syndrom syndrom, som er en diagnose i autismespektret.

Mannens forsvarer Tor Inge Borgersen er forsiktig med å sette påstanden om manglende oppfølging hos fastlegen i sammenheng med drapet kort tid senere.

– Sammenhengen mellom det og at det skjer et slikt alvorlig drap er vanskelig å fastslå. Han har bedt om hjelp og ikke fått det, men jeg tror man skal være forsiktig med å koble det til denne ekstremt alvorlige saken, sier Borgersen til VG.

– Ville i fengsel

18-åringen har fortalt i avhør og i retten at deler av årsaken til at han begikk drapet var at han ville bort fra hjemmet der han hevder at han ikke hadde det noe bra. Han hevder han ønsket å havne i fengsel.

– Fortalte du til noen at du ville gå så langt som å drepe noen for å få flytte vekk? spurte tingrettsdommer Gunn Elin Lode.

– Nei, svarte tiltalte.

– Hvorfor ikke?

– Jeg har ikke noe svar på det.

28. mars i år ble mannen lagt inn psykiatrisk avdeling. Tre dager tidligere hadde statsadvokat Nina Grande tatt ut tiltalen mot ham.

– Hva gjorde at du ble innlagt med psykose på sykehuset? spurte Tor Inge Borgersen sin klient.

– Jeg tenker kanskje at det var tiltalebeslutningen, svarer mannen.

– Kan du si noe om hvordan du reagerte på tiltalen?

– Jeg ble veldig deprimert og lei meg.

18-åringen er fremdeles under behandling. Selv sier at han synes han har fått god oppfølging på sykehus og at han tror at han må få mer behandling for at noe lignende ikke skal skje igjen.

Angrer på drapet

Tingrettsdommer Gunn Elin Lode viste til at tiltalte onsdag forklarte at han angret på drapet.

– Kan du si noe om hvorfor du angrer? spurte dommeren torsdag.

– Jeg innser at det jeg har gjort er galt. Jeg har tatt en persons liv, og det er ingenting jeg kan gjøre for å ta det tilbake, svarte tiltalte.

18-åringen fortalte at det var for en uke siden, mens han var på sykehuset, han innså at det han hadde gjort var galt. Han fortalte videre at det er behandlingen han får på sykehuset som har resultert i at han nå har forstått dette.

– Jeg tror det er som han sier, nå er han under behandling og det betyr mye for hans refleksjoner rundt dette. Men han har også tidligere gitt uttrykk for anger, sier forsvarer Borgersen.

