MOR MED ERFARING: Høyres Mari Holm Lønseth (t.v.) får støtte av småbarnsmoren Eli Hinderaker. - Jeg fikk høyt blodtrykk under graviditeten og ble fulgt veldig bra opp av jordmor og helsestasjonen både før og etter fødselen. Det ga stor trygghet og jeg tror den faglige rammen et slikt lokalt tilbud gir, bidrar til at man faktisk kan ønske seg flere barn, sier hun. Foto: Frode Hansen

Høyre slår tilbake om fødselstilbud: – Sp svikter Norges kvinner

Tirsdag samles bunadsgeriljaen foran Stortinget til distriktsopprør. - De burde protestert mot sitt eget Senterparti i stedet, sier Høyres Mari Holm Lønseth.

– For det er Senterpartiet som svikter Norges kvinner: Vi har gått gjennom tallene fra kommunenes Kostra-statistikkbase. Det viser at nesten annenhver Senterparti-kommune mangler jordmødre. Sp-kommunene er verstingene, sier hun.

Hun viser til de sist oppdaterte tallene i Kostra, som er fra 2017.

– 45 prosent av de 100 kommunene med Sp-ordfører har ikke jordmortilbud. Til sammenlikning mangler det jordmødre i 37 prosent i 201 Ap-styrte kommuner, 35 prosent i 17 KrF-kommuner og 31 prosent i 74 kommuner med Høyre-ordførere, sier Lønseth.

BUNAD: Trygve Slagsvold Vedum dukket opp bak Erna Solberg - i bunad - i Vandrehallen på Stortinget i forrige uke. Foto: Tore Kristiansen

Bunadskrangel i Stortinget

Denne våren har bunadsgeriljaen protestert mot dårlig fødetilbud rundt om i landet, men jordmor-debatten tok for alvor av onsdag i forrige uke, da en bunadskledd Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum braket sammen statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget. Vedum krevde å få vite om Solberg mener det bør være et mål å få kortere reisevei til fødeavdelingene.

Solberg svarte med å legge frem tall som viste at Sp og de rødgrønne la ned flere fødeavdelinger enn dagens regjering.

– Når Vedum har gått så høyt på banen som han gjorde i spørretimen på onsdag, må det stilles kritiske spørsmål til deres manglende satsing på jordmortjenesten i kommunene de har ordføreren, sier hun.

– Han snakker høyt om å gi kvinnene trygghet. Det er jeg enig i: Det er på helsestasjonene i kommunen mor og barn får noe av den viktigste fødselsomsorgen: Før fødsel får mor og barn kontinuerlig helsehjelp, og etter fødsel får familien gode råd og god helsehjelp fra jordmor. Når nesten halvparten av kommunene Sp styrer, faktisk ikke har jordmor-tilbud, er det en meget alvorlig svikt i tjenestetilbudet til innbyggerne.

– Det kan ha med å gjøre at Senterpartiet regjerer i mange mindre kommuner i distriktene?

– Størrelse på kommune er ikke unnskyldning for ikke å ha gode tjenester. Sp påstår selv at mindre kommuner gir bedre tjenester nært folk. Om de små kommunene ikke klarer å ha jordmødre, så viser det behovet for større kommuner, sier Lønseth, som sitter i kommunalkomiteen på Stortinget.

– Kostra-oversikten viser at 156 kommuner mangler jordmor i kommunen. Vi kan ikke ha det sånn at langt over en tredjedel av kommunene i landet ikke oppfyller kravet om jordmor som skal gi alle fødende trygghet. Vi skal ha et godt fødselstilbud over hele landet der folk bor. Derfor har Høyre gjeninnført kravet om jordmor-kompetanse i alle kommuner.

– Du sier at Sp svikter kvinnene?

– Ja, Senterpartiet har i årevis – både i regjering og der de styrer i kommunene – nedprioritert fødselstilbudet. Hvor er engasjementet for at mor og barn skal ha likeverdige tjenester i hele landet når de ikke engang har jordmor der de selv har ordføreren?: Nå er det lokalvalg. Er det noe jeg er opptatt av da, er det hvordan tjenestene er der folk bor.

– Det er spesielt ille fordi det skjer i en tid hvor ressursene til kommunale jordmødre/helsestasjoner er økt kraftig. Men antallet fødsler har gått ned fra 61400 fra 2010 til 56633 i 2017, har antallet jordmor-årsverk ved helsestasjonene gått opp fra 259 til 408.

– Hver 3. Høyre-styrte kommune har heller ikke jordmor?

– Alle kommuner bør ha minst en jordmor, uavhengig av hvem som styrer kommunen. Vi har gjort mye, men jeg er ikke fornøyd før alle kommuner har jordmor, også Høyres kommuner.

IKKE IMPONERT: Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad. Foto: Gisle Oddstad

– Merkelig og fordummende

Vedum var opptatt mandag og parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, svarer på vegne av Sp.

– Jeg synes det er merkelig og fordummende å tillegge Senterpartiet skylden for jordmormangelen i Norge. Det mangler 600–700 jordmorårsverk. Det er hovedproblemet.

– Dere kommer ikke unna at Sp-kommunene kommer dårligst ut?

– Ja, jeg ser det. Jeg tror en viktig årsak er at det er mye vanskeligere å rekruttere jordmødre til distriktene enn i en by. Jeg mener dette er regjeringens ansvar og at de må lage en plan som blant annet tar opp i seg for kort liggetid etter fødsel, følgetjenestene og nedleggelse av fødestuer. De bør bekymre seg mindre over dekningen i Sp-kommuner og mer for helheten slik at vi skal forbedre jordmortjenesten i hele landet, sier Arnstad.

Publisert: 13.05.19 kl. 15:35