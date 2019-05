TIL RETTEN: Rettssaken mot to litauere starter i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

To menn i retten etter sparkesykkel-vold i Oslo

To litauiske menn i slutten av 20-årene må tirsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk og grov vold mot to andre menn i juli i fjor.

NTB

Voldsepisoden fant sted rett før midnatt natt til onsdag 11. juli i fjor i Møllergata i Oslo sentrum.

Den ene mannen er tiltalt for drapsforsøk. Ifølge tiltalen ranet han til seg fornærmedes sparkesykkel og slo den i hodet på offeret, som ble påført livstruende skader.

Offeret, en mann i 30-årene, fikk kraniebrudd, og ble lagt i kunstig koma på Ullevål sykehus. Det andre offeret, en mann i 40-årene, ble sparket i hodet, og ble deretter sendt til legevakten uten alvorlige skader

Den andre litaueren er også tiltalt for å ran, samt ulovlig oppbevaring av dopingmiddelet mesterlon.

Rettssaken i Oslo tingrett tirsdag 21. mai, og det er satt av tre dager til rettssaken.

Publisert: 18.05.19 kl. 12:16