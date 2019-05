Politiet henlegger anmeldte voldtektsforsøk under russetreff i Kongeparken

To kvinnelige russ anmeldte to voldtektsforsøk under Landstreffet i kongeparken i helgen, men politiet henlegger nå begge sakene.

– Voldtektsforsøkene blir henlagt kodet «ukjent gjerningsperson». Vi har for lite informasjon å gå etter i disse sakene, sier politiadvokat Anne Mette Dale til Stavanger Aftenblad.

Begge russejentene klarte selv å avverge voldtektsforsøkene. Beskrivelsene politiet fikk av gjerningspersonene har ikke ført fram til noen mistenkte.

I tillegg til de to voldtektsforsøkene, fikk politiet melding om to andre sedelighetssaker – seksuell handling uten samtykke. Den ene blir i likhet til voldtektsforsøkene henlagt av samme årsak.

– En av sakene etterforskes videre. Jeg ønsker ikke å si noe om denne saken nettopp fordi den er under etterforskning, sier Dale.

Landstreffet i Kongeparken ble holdt 3. til 5. mai.

Publisert: 09.05.19 kl. 11:24