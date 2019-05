26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt

En 26 år gammel mann er tiltalt for å ha tatt seg inn i et bolighus i Bergen i desember og forgrepet seg på den seks år gamle sønnen huset.

– Det er en veldig alvorlig tiltale. Nå er saken ferdig etterforsket, og politiet mener det er tilstrekkelig bevisgrunnlag for å mene at tiltalte har begått handlingene som er beskrevet, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til Bergens Tidende.

Den 26 år gamle mannen hadde en promille på 1,8 da han i desember i fjor tok seg inn i bolighuset i Bergen. Han sier han ikke husker noe som helst fra hendelsen, men påtalemyndigheten mener å kunne bevise at han tok seg videre til rommet der den seks år gamle sønnen i huset lå og sov. Der skal han ha forgrepet seg seksuelt på gutten.

Faren skal ha våknet av skrik fra sønnens rom. Han har forklart at han fant en fremmed og halvnaken mann ved guttens seng da han kom inn på rommet.

– Det at overgrepet fant sted i eget hjem, hvor det skal være trygt og godt, har vært en stor tilleggsbelastning, sier seksåringens bistandsadvokat Beate Hamre.

Forsvarer Per Magne Kristiansen hadde ikke rukket å ta opp tiltalebeslutningen med sin klient da BT ba om en kommentar, men poengterer at 26-åringen ikke husker noe, og at han derfor ikke har noen opplysninger å bidra med. Han mener påtalemyndigheten derfor ikke har nok å bygge en tiltale på.

– Vi kan bare forholde oss til de tekniske undersøkelsene til politiet, deriblant DNA-prøver, sier Kristiansen.

Publisert: 24.05.19 kl. 21:21