Gode Gloria fikk 26 smågriser

Snakk om griseflaks! I bingen på Spikkerud gård på Hamar kom grisungene på løpende bånd. Det tok ikke slutt før nummer 26 var ute.

Det hadde ikke økobonde Guro Sveberg (57) ventet der hun satt i fjøset ved siden av purka Gode Gloria natt til tirsdag.

– Der satt jeg fra klokken 22 til fem om morgenen. De kom på rekke og rad. Oi, oi, oi. Dette hadde jeg aldri hørt om, forteller veterinæren, som faktisk har en doktorgrad på brunst hos kuer(!), til VG.

Det var NRK som først omtalte den gledelige begivenheten.

I fjor nedkom Gode Gloria med 20 smågriser.

– Hun heter ikke Gode Gloria for ingenting, sier Guro.

Den gangen fikk hun satt bort noen av ungene til en annen purke, men akkurat nå er det bare Gode Gloria som har blitt mamma, så det er ingen fostermødre å oppdrive hjemme på gården.

Grisebonde Guro Sveberg, her fotografert på vingården hun driver sammen med mannen på Sardinia. Foto: Privat

Nå er de 24

De var 26 da de ble født.

– Men to var så svake at de ikke klarte seg, så jeg valgte å la dem få slippe, forteller Guro som har totalt 11 purker og 115 slaktegriser. Grisene har mulighet til å gå ute året rundt og kan trekke inn i fjøset når de synes det blir for kaldt. Bortsett fra de vordende mødrene, da. De holder seg innendørs i varmen.

GODE GLORIA: Her er det de små blå som får mat. Ungene ligger i to etasjer siden det er spener både oppe og nede. Foto: PRIVAT

NRK har snakket med Carl Andreas Grøntvedt som er veterinær og svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet. Han opplyser at kullstørrelsen har gått opp de siste 10 årene og at gjennomsnittet er 12–14 unger.

– 26 stykker på ett kull på en purke er svært sjelden. Det vet jeg ikke om jeg har hørt om i Norge tidligere, sier Grøntvedt til NRK.

A-gjengen og B-gjengen

Guro forteller at hun har delt opp gigakullet i to for at det skal bli nok mat på alle og at ikke de sterkeste småtassene skal presse seg frem og ta all melken. For å skille dem, har hun sprayet grisungene med henholdsvis blått og grønt på ryggen.

Hver time kommer 12 lyserosa små inn til mamma Gloria og matfatet. Så må de vente i to timer til neste gang. I mellomtiden får den andre gruppen mat. Gloria har bare 14 spener, så her må matserveringen gå på omgang.

Enn så lenge har det ikke vært nødvendig med melkeerstatning.

Gro kaller dem for A-gjengen og B-gjengen. Hun får hjelp av Kristina Sørum til å holde styr på flokken.

– Innimellom tar jeg Gloria på en luftetur i fjøset slik at hun får beveget seg litt, forteller grisebonden som har 10-års bryllupsdag denne torsdagen.

Meningen var at hun og mannen skulle spise middag ute.

– Men nå er klokken blitt 22 og vi har bare rukket noen slurker øl, sier Guro som må rekke neste matservering i fjøset klokken 00.

Publisert: 09.05.19 kl. 22:50