AVHØR: Advokat Dag Svensson etter avhør på Kripos lørdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Lørenskog-saken: Den drapssiktede mannen i 30-årene er løslatt

Mannen i 30-årene som torsdag ble pågrepet og siktet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning løslates.

For mindre enn 10 minutter siden

Mannen i 30-årene som torsdag kveld ble pågrepet i Lørenskog-saken er lørdag ettermiddag løslatt av politiet. Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet. Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding.

Mannen er fortsatt siktet i saken.

Av hensyn til den pågående etterforskingen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi, står det i pressemeldingen.

Mannens forsvarer Dag Svensson sa til VG fredag at hans klient nekter straffskyld.

Lørdag satt den siktede mannen i avhør. VG var til stede da advokat Dag Svensson kom ut av Kripos kontor på Brynseng i Oslo rundt klokken 17.30. Svensson ønsket ikke å snakke med VG, hentet bilen og kjørte ned i Kripos-garasjen.

HENTER BILEN: Det var en lite pratsom forsvarer som forsvant ut av kontoret til Kripos sammen med en Kripos-ansatt lørdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Siktet for drap

Torsdag pågrep og siktet politiet en mann i 30-årene bosatt på Romerike i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Ifølge VGs opplysninger ble han pågrepet i Oslo, mens sivile politifolk gjennomførte undersøkelser på en adresse på Østlandet utover kvelden.

Politiet skrev i en pressemelding fredag morgen at mannen var siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge politiet har mannen en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

Les også: Dette er den drapssiktede mannen med krypto-kunnskap.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare. Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser, sa påtaleleder Haris Hrenovica i pressemeldingen.

– Det har vært et avhør. Jeg har planer om et møte med klienten i dag, men det er uklart om det blir nytt avhør i dag eller ikke. Han opplever anklagene som absurd, sa Svensson til VG fredag.

Advokaten var ikke kjent med om det var planlagt varetektsfengsling av klienten.

– Han samarbeider med politiet, sa Svensson som fredag ikke vil si noe om hva hans klient hadde forklart seg om.

les også Venneparet til VG: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

Løslatt

Torsdag tok drapsetterforskningen mot Tom Hagen (70) en uventet vending: Eidsivating lagmannsrett besluttet at han skulle løslates.

Lagmannsretten mente det ikke er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap.

Fredag ettermiddag ble Hagen løslatt.

Selv om lagmannsretten ikke mener det er skjellig grunn til mistanke, nekter politiet Hagen tilgang til huset eller hytta på Kvitfjell. Politiet har vedtatt å gjennomføre en såkalt tredjemannsransaking av begge eiendommene. Det var NRK som omtalte saken først.

LØSLATT: Med en søppelsekk på skulderen spaserte Tom Hagen ut jerndøren til Oslo fengsel fredag ettermiddag. Han satte seg i Audi-en til advokat Svein Holden, og ble deretter kjørt hjem til et familiemedlem. Foto: Gisle Oddstad

Det får Hagens forsvarer, Svein Holden, til å reagere:

– Jeg er usikker på om politiet har lov til å gjøre dette på denne måten, all den tid Tom Hagen er en mistenkt i deres øyne. Dette er et spørsmål vi er i ferd med å utrede. Det er en juridisk problemstilling, sier Holden til VG.

Publisert: 09.05.20 kl. 18:54

Fra andre aviser