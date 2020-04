Tom Hagens forsvarer om drapssiktelsen: – Særdeles spinkelt grunnlag

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Advokat Svein Holden sier han forventer at tingretten kommer til å løslate Tom Hagen, som er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Oppdatert nå nettopp

Politiadvokat Mathias Emil Hager kommer til å be om at Hagen varetektsfengsles i fire uker i fengslingsmøtet mot 70-åringen om startet klokken 12.

Den drapssiktede milliardæren er fysisk til stede i rettssalen i Lillestrøm. Han møter sammen med advokat Svein Holden som han har bedt om å få oppnevnt som sin forsvarer.







I FENGSLINGSMØTE: Politiadvokat Mathias Emil Hager og forsvarer Svein Holden i Nedre Romerike tingrett. Foto: Heiko Junge. NTB Scanpix

– Etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag å gå til pågripelse og jeg forventer at tingretten kommer til å løslate, sier Holden på vei inn i retten.

Tom Hagen tatt: Ble hemmelig etterforsket

– Hvorfor mener du det?

– Det kan jeg naturligvis ikke si når alt er taushetsbelagt, men jeg forventer at tingretten kommer til å løslate ham, fortsetter Holden. Holden gjentok at klienten hans er preget og at han synes det er en vanskelig situasjon.

– Spinkelt grunnlag er sterke ord?

– Ja, men det er riktig.

Advokaten sier at han har fått fullt innsyn i dokumentene i saken.

Hagen ble pågrepet tirsdag morgen i en politiaksjon. Han har i lang tid vært under hemmelig etterforskning, mistenkt for å ha noe med kona Anne-Elisabeth Hagens forsvinning å gjøre.

Han nekter straffskyld og sier ifølge Holden at han ikke har noe med saken å gjøre.

Av smittevernhensyn får ikke pressen adgang til å komme inn på tinghuset, og følger rettsmøtet via videolink. Tom Hagen sitter utenfor bildet som pressen får se fra rettssalen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018.

Saken oppdateres

Publisert: 29.04.20 kl. 11:07 Oppdatert: 29.04.20 kl. 12:23

Les også

Fra andre aviser