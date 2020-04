Tom Hagens forsvarer om drapssiktelsen: – Bør løslates

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Forsvarer Svein Holden mener politiets mistankegrunnlag mot hans drapssiktede klient Tom Hagen er «særdeles magert».

Onsdag ettermiddag ble Hagen fremstilt for varetektsfengsling i et flere timer langt rettsmøte i Nedre Romerike tingrett. Politiadvokat Mathias Emil Hager ba fengsling i fire uker for 70-åringen.

Rettens beslutning er ennå ikke klar, og det er uklart når den vil foreligge.







I 16.15-tiden onsdag kom Hagens forsvarer Svein Holden ut fra tingretten etter rettsmøtet.

– Han svarte godt og ryddig på de spørsmålene han fikk, sier Holden.

Han fastholder at han mener mistankegrunnlaget mot Tom Hagen er svakt.

– Jeg står fortsatt fast med min oppfatning tidligere at jeg synes det er et særdeles magert grunnlag. Det er noe helt annet enn det dere tror anklagen bygger på, sier Holden til pressen utenfor rettsbygningen.

FORSVARER: Advokat Svein Holden på vei inn til fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett. Foto: Gisle Oddstad

Forsvareren mener Hagen bør løslates selv om han viser til at det sjeldent skjer at politiet ikke får medhold når det er tatt ut drapssiktelse.

– Hvis det noen gang skal skje, mener jeg det er i denne saken.

Holden sier at det er planlagt nye avhør, men vil ikke si noe om når. Så langt har Hagen kun vært gjennom et kort avhør tirsdag kveld.

– Forventer løslatelse

I kjennelsen om lukkede dører kommer det frem at forsvareren vil bruke opplysninger fra de såkalte klausulerte dokumentene når han skal argumentere for løslatelse av Hagen.

Disse dokumentene inneholder opplysninger som Hagen ikke er gjort kjent med – blant annet opplysninger om bevisene som danner grunnlaget for politiets drapssiktelse mot ham.

Tom Hagen tatt: Ble hemmelig etterforsket

Hagen må forlate rettssalen når det refereres til disse dokumentene i rettssalen, ifølge kjennelsen.

På vei inn til rettsmøtet uttalte forsvarer Holden at han forventer at Nedre Romerike tingrett løslater milliardæren:

– Etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag å gå til pågripelse og jeg forventer at tingretten kommer til å løslate.

NÅ ER HAN TATT: Tom Hagen utenfor boligen i Sloraveien 4 tidligere i vår. Foto: Tore Kristiansen

Vanskelig situasjon

– Hvorfor mener du det?

– Det kan jeg naturligvis ikke si når alt er taushetsbelagt, men jeg forventer at tingretten kommer til å løslate ham, fortsetter Holden.

Forsvareren gjentok at klienten hans er preget og at han synes det er en vanskelig situasjon.

– Spinkelt grunnlag er sterke ord?

– Ja, men det er riktig.

Advokaten sier at han har fått fullt innsyn i dokumentene i saken.

Smittevernhensyn gjør at Nedre Romerike tingrett er stengt for tilhørere, men pressen fikk følge første del av rettsmøtet via videolink. Hagen satt stort sett utenfor det skjermbildet pressen fikk tilgang til.

Storstilt politiaksjon

Hagen ble pågrepet tirsdag morgen i en politiaksjon.

Milliardæren har i lang tid vært under hemmelig etterforskning, mistenkt for å ha noe med kona Anne-Elisabeth Hagens forsvinning å gjøre.

Han nekter straffskyld og sier ifølge Holden at han ikke har noe med saken å gjøre.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Publisert: 29.04.20 kl. 11:07 Oppdatert: 29.04.20 kl. 17:04

