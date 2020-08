BLE TÅREGASSET: – Jeg ble gasset av politiet da jeg sto ved veldig unge jenter, sier Lene Martinsen (21) som er sterkt uenig i at politiet brukte en passiv fremgangsmåte, slik politiet selv hevder. Foto: Privat og Eivind Senneset / NTB scanpix

– Jeg ropte «ikke bruk kjemiske våpen mot barn». Så kom politiet og gasset oss

Demonstranter i Bergen er provoserte av Bergen-politiets maktmetoder.

– Det var for det meste mindreårige bak gjerdet. De var helt klart under 16 år, sier student Lene Martinsen (21).

Hun hadde møtt opp for å demonstrere mot den omstridte, islamfiendtlige gruppen SIANs markering på Festplassen i Bergen lørdag. Politiet hadde fra før satt opp barrierer for å unngå sammenstøt mellom grupperingene.

Da SIAN-leder Lars Thorsen plutselig ble angrepet, brøt fullt kaos løs. Mange av motdemonstrantene reagerte negativt da de så politiet legge angriperne i bakken, forteller hun. Så tok politiet på seg gassmasker.

– Jeg ropte «ikke bruk kjemiske våpen mot barn». Så kom politiet og gasset oss. Jeg ble gasset, sier Martinsen.

– Jeg ble veldig opprørt på vegne av barna. Det sto veldig unge jenter ved siden av meg. Siden jeg er 21 følte jeg at jeg måtte beskytte barna, sier hun.

Gikk til politihuset

Markeringen ble oppløst av SIAN umiddelbart. Politiet trakk seg også vekk og valgte en «passiv fremgangsmåte», ifølge innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt. Flere sinte ungdommer gikk bort til politihuset etterpå. Martinsen ble med i bakgrunnen.

– Jeg tror vi bare var et par voksne. Da vi kom dit, kom politiet veldig kjapt løpende ut med det samme utstyret. De hadde tåregass og gikk mot oss, sier hun og fortsetter:

– Jeg sto under paraplyen min og tok den foran for å beskytte en 13 år gammel jente og meg.

Martinsen ropte «ikke spray kjemiske våpen mot barn» igjen.

– Jeg tenkte det var bedre enn å løpe unna. En politimann kom og taklet meg. Han ba meg gå, hvis ikke ville jeg bli arrestert, sier hun.

Det ble kastet glassflasker på bakken foran politiet utenfor politihuset, ifølge Martinsen. Andre kastet pinner. At politiet mener de hadde en «passiv fremgangsmåte», provoserer Martinsen.

– Å takle meg og bruke tåregass er ikke å være «rolig» og «balansert». Jeg kan forstå at 16- og 17-åringer kan virke truende, men ikke 13 år gamle jenter, sier hun.

Les også: Tre menn er siktet for angrepet på Sian-leder Lars Thorsen lørdag

– Helt nede i 13–14 års alderen

– Det verste er at norske ungdommer får et sånt møte med politiet, som egentlig skulle være der for å beskytte dem, sier student Vetle Mikkelsen (24).

Han og kjæresten var også på SIAN-markeringen for å demonstrere.Målet deres var å overdøve budskapet til SIAN, forteller han. Det ble hamret på stekepanner, mens andre ropte «ingen rasister i vår gate». Kjæresteparet sto godt bak gjerdet da SIAN-lederen ble angrepet.

– Politiet satte inn tungt skyts. Unge helt nede i 13–14 års alderen ble tåregasset og lagt i bakken. Folk ble tåregasset mens de forsøkte å hjelpe andre som var tåregasset.

Mikkelsen mener det er «lite som er passivt med å gasse ungdommer».

– De gikk fra null til hundre på kort tid. Tåregass som virkemiddel burde de helst unngå. Det er merkelig fordi de virket godt bemannet, og hele situasjonen som oppsto kunne vært unngått om de hadde plassert folkene sine ut på en annen måte, sier han.

OPPRØRT: Vetle Mikkelsen var til stede for å demonstrere mot SIAN. – Unge helt nede i 13–14 års alderen ble tåregasset og lagt i bakken, sier han. Foto: CAMILLA KORSNES

– Nødvendig med maktmidler

Da politisperringene på Festplassen under markeringen ble forsert av flere personer, brukte politiet CS-gass, som er en type tåregass, ifølge operasjonsleder Tatjana Knappen. Hun forteller at demonstrantene kastet stein og egg.

– Politiet valgte å ha en særdeles tilbaketrukket og passiv tilnærming til dette. Da politiet valgte å ta i bruk maktmidler var det helt nødvendig, sier hun.

Operasjonslederen ønsker ikke å gå inn i detaljer om hva som skjedde eller uttale seg om opplevelsene til motdemonstrantene i denne saken.

– Vi skal evaluere det som skjedde og eventuelt uttale oss ved en senere anledning. Jeg kan ikke kommentere enkeltsituasjoner, sier hun og legger til:

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer om politiets metodikk og strategi.

Til BT har politiker Mikkel Grüner i SV uttalt at «politiet var dårlig forberedt og at de overreagerte». Om politiet var for få på jobb eller ei, vil Tatjana Knappen ikke uttale seg om.

– Var dere godt nok forberedt på aggresjons-nivået?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar enn det innsatsleder sa på pressemøtet, sier hun.

MED SKJOLD: Flere titalls unge mennesker samlet seg utenfor politihuset i Bergen etter markeringen mot SIAN, og politiets ekstramannskaper tok oppstilling med skjold. Foto: Marit Hommedal

– Politiet gasset spesifikt barn

En 25 år gammel kvinnelig student VG har vært i kontakt med, forteller at hun sto bak da politiet begynte å bruke tåregass mot demonstrantene.

– Jeg gikk frem med en flaske vann. Det satt to 14 år gamle jenter på bakken og gråt. Jeg begynte å helde vann på øyene deres da alle plutselig begynte å løpe. Politiet gjorde seg klare til å bruke mer tåregass, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

– Gråtende barn ble igjen gasset av politiet, som egentlig skal beskytte dem, sier hun og anslår at de var rundt 10 meter fra gjerdet.

Hun tok tak i jentene og de løp vekk sammen.

– Politiet hadde vært i kontakt med mange av ungdomsorganisasjonene i Bergen før markeringen i dag, og har sagt at de skulle passe på dem. Så mange følger seg veldig tråkket på nå, sier hun.

– Jeg ble sint. Politiet gasset spesifikt barn. Det ble ropt mange ganger at de var mindreårige. Det var grusomt, sier hun.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: SIAN valgte å trekke seg ut fra stedet umiddelbart da lederen ble angrepet. Politiet trakk seg også vekk og valgte en «passiv fremgangsmåte» med oppstilling utenfor politihuset istedenfor, ifølge innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt. Foto: Marit Hommedal

Politiet har uttalt at det ble kastet stein fra motdemonstrantene. SIAN-leder Lars Thorsen sa også til VG at han begynte å blø fra hodet etter å ha blitt truffet av en stein.

Det er kvinnen ikke enig i.

– Jeg sto der hele tiden og det ble ikke kastet med stein. Det er ikke stein på Festplassen. Det var ungdom som kastet egg etter at tåregassen kom, men ikke før, sier hun og beskriver stemningen som «ganske rolig» før opptøyene inntraff.

Vetle Mikkelsen forteller at SIAN forut for sammenstøtene snakket om «hvor forferdelige og motbydelige muslimer er».

– De vil forby Islam i Norge, det innebærer i praksis etnisk rensing. Jeg er personlig imot vold som virkemiddel, men jeg skjønner at ungdommene ble sinte, sier Mikkelsen.

ESKALERTE RASKT: Politi og demonstranter under Sian-markeringen på Festplassen i Bergen lørdag. Foto: Eivind Senneset

