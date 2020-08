VALGKOMITEEN: Arild Grande ledet valgkomiteen som forrige uke la frem forslag til nytt styre i i Trøndelag Ap Foto: Heiko Junge

Arild Grandes bekymringsmelding til Ap: Rydd opp i ukulturen

Arild Grande (Ap) sier nå at han mandag formiddag har fremmet en bekymringsmelding overfor Ap-ledelsen om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti, som det bør ryddes opp i.

Grande ledet valgkomiteen som forberedte valg av nytt styre før Trønderlag Aps årsmøte i helgen.

Mandag formiddag møtte han Arbeiderpartiets assisterende partisekretær Kristine Kallset til et møte.

– I dette møtet har jeg fremmet bekymringsmelding om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i, skriver Grande på Facebook.

– Enkelte mener jeg burde være mer konkret om forholdene dette dreier seg om. Jeg sa på fylkesårsmøtets talerstol at jeg har sett folk bli støtt ut, baksnakket, knust, enkelte nærmest gå til grunne i en usunn partikultur. Alle vil selvsagt ikke kjenne seg igjen i dette bildet, iallfall ikke folk som har makt og selvtillit. Men det finnes folk som ikke har, eller har hatt det godt, i partiet vårt, skriver han videre.

– Rydd opp

Mandag ettermiddag skriver Grande på sin Facebook-side at partikontoret i Ap bør starte en prosess i Trøndelag, med tre mål:

1. At de som har hatt vonde opplevelser får en unnskyldning.

2. At det settes i gang en prosess med Trøndelag Arbeiderparti og partiet sentralt for å rydde opp i ukulturen som er omtalt over lang tid, samt utvikles planer som kan sikre at ingen flere skal oppleve det enkelte har vært utsatt for.

3. At det utarbeides en etisk standard i partiet for folk som får ledende verv, med klare krav til hvordan man jobber med kultur og ledelse.

Publisert: 31.08.20 kl. 15:34

