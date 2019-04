Gransker mystisk telefonsamtale

STAVANGER (VG) En mystisk telefonsamtale gir politietterforskerne som skal oppklare Butt-saken hodebry.

Rundt to uker etter at Zahid Mahmood Butt forsvant sporløst fra sitt hjem i Stavanger, ringte en engelsktalende mann hjem til 54-åringens storebror.

- Han sa han hadde sett min bror i Oslo. Da jeg spurte ham hvem han var, nektet han av en eller annen grunn å svare. Han ville heller ikke gi mer informasjon. I stedet skulle han ringe tilbake litt senere. Men det gjorde han aldri, sier Shaukat Mahmood Butt (58).

Han varslet umiddelbart politiet om den merkelige oppringingen.

For etterforskerne, som nylig konkluderte med at Zahid Butt mest sannsynlig er blitt drept, er brorens samtale med den ukjente mannen blitt høyaktuell.

Etterforskningen har nemlig avdekket at Butt trolig var død da storebroren ble oppringt.

Det har ikke vært bevegelser på hverken 54-åringens konti eller noen av hans telefoner etter at han sist ble observert, mandag 9. juli.

Politiet utelukker ikke at meningen med oppringningen kan ha vært å lure familien - og politiet - til å tro at den savnede frivillig hadde gått under jorden.

