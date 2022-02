Nettkriminalitet er et stadig økende problem. Telenor stoppet 115.000 svindelanrop daglig i fjor.

Enormt omfang av mobilsvindel: − Gir en digital angst

Telenor blokkerte 282 millioner svindelanrop globalt i 2021. Selskapet omtaler det som et gigantisk problem og etterlyser nå at svindel og nettkriminalitet håndteres som et samfunnsproblem.

Rundt 42 millioner av anropene skulle til Norge. Det tilsvarer rundt 115.000 anrop til Norge hver eneste dag. I tillegg kommer de andre nettoperatørene.

Tallene omfatter bare de blokkerte anropene. Hvor mange som kommer gjennom, vites ikke. Men det er hevet over tvil at antallet er svært høyt.

– Det er ikke alt vi evner å sperre, sier sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor til VG.

– Det må et kunnskapsløft til

Du får en melding hvor det står at noen har filmet deg og skal ha penger for ikke å dele det.

Noen har avslørt et engangspassord på en falsk nettside og har kapret din brukerkonto. All din personlige informasjon kontrolleres nå av fremmede.

Metodene og fremgangsmåtene til de kriminelle er mange.

– Folk risikerer at hele deres digitale liv kommer på avveie. Det gjør noe med folk. Det er ikke nødvendigvis at det er pengene som er problemet engang, men følelsen og angsten av at private opplysninger kommer på avveie og hva de misbrukes til, sier Busch.

SAMFUNNSPROBLEM: Sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor mener svindel og nettkriminalitet må anses som et samfunnsproblem.

Svindel og nettkriminalitet må håndteres som et samfunnsproblem. Det må et større fellesløft til rundt digital sikkerhet, mener Busch.

– Det må et kunnskapsløft til, og alle må ta ansvar for sin og sine nærmeste sin digitale sikkerhet. Alle har et ansvar for å holde seg oppdatert og informert.

Illustrerende for problematikken er at mens VG var i kontakt med Busch fredag ettermiddag, mottok et familiemedlem et anrop fra et indisk callsenter via et britisk telefonnummer. Telefonen lå tilfeldigvis i nærheten på hjemmekontoret.

SVINDELANROP: En telefon i sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Buschs husholdning mottok et svindelanrop fredag ettermiddag.

Sofistikerte angrep

Med en gang pandemien inntraff i mars 2020, observerte Telenor en tredobling i antallet svindelforsøk. Mer skjermtid på privaten og mer bruk av hjemmekontor, og den generelt økte digitale tilstedeværelsen, gjorde nordmenn sårbare for svindelforsøk umiddelbart.

– Vi har sett at det har vært et massivt volum, og vi ser at de er blitt veldig spisset, målrettet og sofistikerte, sier han.

– De er blitt veldig flinke til å utnytte pågående forhold i samfunnet, sier Busch og nevner blant annet skatteoppgjør i april og juletilbud i desember, samt den økte netthandlingen under pandemien.

Under pandemien har både helsenorge.no og pass blitt brukt til svindel.

Nye trender og digital angst

Før var det ofte oppringinger fra mobiltelefoner som kan lokasjonssjekkes. Om personen er i Norge og mottar en telefon fra en som befinner seg i utlandet, har man større muligheter til å merke det som svindel, forklarer Busch.

– Trenden vi ser nå, er at det ringes fra fastnumre og utenlandske numre. Disse numrene kan vi ikke blokkere uten videre, sier Busch.

Info Ulike typer angrep Svindelanrop er forskjellige typer anrop som har som formål å loppe deg for penger eller privatinformasjon. Rundt 20 prosent er såkalt wangiri, et japansk begrep som brukes om korte oppringinger som skal få deg til å ringe opp igjen til et dyrt nummer i utlandet. Resten er såkalt scam, gjerne fra kjente svindelnumre, og anrop til premium rate-destinasjoner til teletorg i utlandet. Begrepene er mange, og det kan være forvirrende å henge med svingene. Phishing handler i stor grad om falske nettsider som man lokkes til å legge inn sensitiv informasjon. Det kan komme på e-post og SMS.

Løsepengevirus (ransomware) er et begrep som brukes om et virus som låser alt innholdet og krever penger for å få tilbake tilgangen.

Andre begreper er Microsoft-svindel , der noen ringer deg og sier det er problemer med datamaskinen din, olgasvindel , som rettes mot eldre, politisvindel , der kriminelle utgir seg for å være politiet for å informasjon fra deg, spoofing , et begrep som brukes om å utgi seg for å ringe fra et trygt telefonnummer, og tidligere omtalte wangiri Vis mer

Den økte digitale kompetansen og de effektive sikkerhetstiltakene, som totrinnsverifisering og Bank ID, har paradoksalt nok gjort at de kriminelle har blitt mye flinkere til å gjøre svindelforsøkene mer troverdige og effektive.

– Nettsikkerheten har blitt bedre under pandemien. Det har gjort at bakmennene har måttet tilpasse seg og blitt mer sofistikerte.

– Er det ikke noe paradoksalt ved at alle de effektive sikkerhetstiltakene, som Bank ID og totrinnsverifisering, gjør at vi blir mer sårbare for digitale angrep?

– Jo, det kan du si. Vi lukker en dør, og bakmennene åpner en ny, sier han.

FLUBOT 1: En annen vanlig svindelmetode er å hevde at en video av deg sprer seg på nettet. Svindlerne er flinke til å spille på følelsene dine, mener Busch.

– De kriminelle bygger nå kulisser som er langt mer troverdige. Tofaktor og Bank ID har gjort terrenget vanskeligere. Vi presser de kriminelle til å dytte på sine egne grenser.

Allmennkunnskapen har økt litt, men det har gått så raskt at folk ikke har rukket å følge med. De ser ikke ting i sammenheng, tror Busch.

– Samtidig som vi oppfordres – og noen ganger tvinges – over på digitale løsninger, er det noen som i denne prosessen blir mer sårbare enn andre, og dermed også engster seg mer. For noen spirer det frem en digital angst. Denne følelsen tror jeg de fleste har kjent på flere ganger, sier han.

Info Busch’ korte råd om svindelanrop * Vær oppmerksom på hvorfor du får dette anropet fra en form for institusjon – hvorfor ringer de deg? Hvis noe virker for godt til å være sant, er det dessverre ofte svindel. * Microsoft eller andre ringer deg aldri om problemer på din pc. Det er alltid svindel! * Ofte finner du info om telefonnummer ved å søke opp nummeret på Google. Vis mer

Flubot

En type svindel som er blitt veldig vanlig – og effektiv- er såkalt flubot. Dette er gjerne SMSer som har som mål at du skal gi fra deg privat informasjon, betalingsopplysninger eller personlige data.

Du har sikkert fått en melding om å hente en pakke eller en leveringsbekreftelse som ser litt suspekt ut. I farten kan det hende at du også har trykket på den fordi du venter en pakke. Før du vet ordet av det, har du gitt fra deg sensitiv informasjon.

De mest vanlige flubot-SMS-ene er «Pakken er sendt», «Bestillingen din er på vei», «Levering er planlagt» eller lignende.

FLUBOT 2: Eksempel på en svindel-SMS som mange har mottatt.

I tillegg til post og pakker er det i hovedsak to andre temaer som går igjen i slike SMSer: «Viktige» talemeldinger og melding om at en video av deg florerer på nettet.

– De utnytter nysgjerrighet til digital manipulasjon. De spiller på alle følelsene dine, sier Busch.

– Farlig cocktail

Nordmenn er spesielt utsatt av flere grunner.

Det er kjent at nordmenn har mye penger. Sjansen er dermed stor for å treffe på noen som har god betalingsevne.

Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden.

Det ligger i nordmenns natur og kultur å tro det beste om hverandre.

– Kombinasjonen utgjør en farlig cocktail, sier Busch.

Med hjemmekontor er det en sosial faktor som gjør oss mer utsatte i tillegg, mener Busch.

– Før kunne man gjerne vise fram en rar melding ved kaffemaskinen på jobb. Med hjemmekontor har vi ikke hatt det samme sosiale nettverket rundt oss å sparre med, sier han.