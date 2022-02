Derfor fikk Stoltenberg jobben: Les hele begrunnelsen

forrige









Les Finansdepartementets begrunnelse for at Jens Stoltenberg fikk jobben som sentralbanksjef i bildegalleriet over eller i tekst nedenfor.

Begrunnelsen er publisert på regjeringens nettsider. VG gjengir innholdet i sin helhet her:

Åremålsbeskikkelse av generalsekretær Jens Stoltenberg som sentralbanksjef for en periode på seks år. Midlertidig beskikkelse av visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som sentralbanksjef fra 1. mars 2022 og fram til det tidspunkt departementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2022.

1. Innledning

Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet at han vil fratre sin stilling 1. mars 2022, før åremålsperioden utløper 31. desember 2022. Det er derfor behov for å ansette ny sentralbanksjef.

Det følger av sentralbankloven § 2-9 at sentralbanksjefen ansettes av Kongen i statsråd på åremål for en periode på seks år, og at åremålet kan gjentas for ytterligere en periode på inntil seks år.

Stillingen ble offentlig utlyst med søknadsfrist 9. desember 2021. Finansdepartementet har vurdert søkerne.

Samlet sett anses generalsekretær Jens Stoltenberg som den best kvalifiserte kandidaten. Finansdepartementet tilrår derfor at han beskikkes som sentralbanksjef for en periode på seks år.

Stoltenberg kan ikke tiltre stillingen før høsten 2022. Det er derfor behov for midlertidig beskikkelse til stillingen fra 1. mars 2022 og fram til Stoltenberg tiltrer. Finansdepartementet tilrår midlertidig beskikkelse av visesentralbanksjef Ida Wolden Bache i denne perioden.

2. Nærmere om stillingen

Norges Bank er landets sentralbank. De overordnede formålene for sentralbankvirksomheten er fastsatt av Stortinget i sentralbankloven. Det følger av sentralbankloven at formålet for sentralbankvirksomheten er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Sentralbanken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. De sentrale oppgavene innen sentralbankvirksomheten fremgår av § 1-3, herunder at Norges Bank skal være den utøvende og rådgivende myndigheten i pengepolitikken. Den operative gjennomføringen av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er lagt til Norges Bank i henhold til et mandat fastsatt av departementet, jf. lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og § 10.

Sentralbanksjefen er daglig leder av Norges Bank, leder av Norges Banks hovedstyre og leder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, jf. sentralbankloven § 2-2 annet ledd. I utlysningen av stillingen er det stilt krav til at den som ansettes som sentralbanksjef skal ha faglig autoritet og relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Videre at den som ansettes må ha bred samfunnsinnsikt og forståelse for Norges Banks rolle, samt forståelse for relevante utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt. Det kreves god samfunnsøkonomisk innsikt, innsikt i pengepolitikk og finansiell stabilitet, og god forståelse for sentrale sider ved kapitalforvaltningen. Sentralbanksjefen må være en god formidler, fremstå med stor troverdighet og kunne representere Norges Bank nasjonalt og internasjonalt. Den som beskikkes må videre ha høy gjennomføringsevne og styringskraft, og evne til å utvikle og utfordre organisasjonen.

Det kreves god innsikt i statsforvaltningen og sentrale beslutningsprosesser. Det er nødvendig å kunne håndtere krevende situasjoner, herunder kriser og beredskapssituasjoner. Sentralbanksjefen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres etter sikkerhetslovens bestemmelser.

3. Departementets vurderinger

3.1 Generelt

Ved fristens utløp hadde det meldt seg 22 søkere, jf. vedlagte søkerliste. Av disse er én kvinne. Det er gjennomført intervjuer med to av kandidatene.

Finansdepartementets vurdering er at generalsekretær Jens Stoltenberg er best kvalifisert til stillingen.

Jens Stoltenberg, født 16. mars 1959, er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo (1987) med svært gode resultater. Stoltenberg har siden oktober 2014 vært generalsekretær i NATO.

Generalsekretæren leder Det nordatlantiske råd, som består av representanter fra de 30 medlemslandene og er NATOs høyeste organ. Stoltenberg ble i 2013 utnevnt til spesialutsending for klima av FNs generalsekretær, og hadde denne rollen frem til han tiltrådte som generalsekretær i NATO.

Stoltenberg har tidligere jobbet som konsulent i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (1989–1990). Han var innvalgt på Stortinget i perioden fra 1991 til 2017, men fikk permisjon fra 1. oktober 2014 for å tiltre stillingen som generalsekretær i NATO. Stoltenberg har vært statsminister i to perioder (2000-2001 og 2005-2013). Han har også vært finansminister (1996-1997), nærings- og energiminister (1993-1996) og leder av Arbeiderpartiet (2002-2014).

Stoltenberg har omfattende toppledererfaring fra komplekse organisasjoner, og vurderes å ha meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne. Han har en samarbeidsorientert og delegerende lederstil som er godt egnet for en kompetanseorganisasjon som Norges Bank. Han har lang erfaring i å arbeide sammen med spesialister, herunder fagøkonomer, for å tilrettelegge for avgjørelser med vidtrekkende økonomiske konsekvenser. Stoltenberg har lang erfaring med å

håndtere krevende situasjoner, herunder kriser. Han har bred samfunnsinnsikt og forvaltningsforståelse, herunder innsikt i offentlige beslutningsprosesser, som er relevant forstillingen.

Stoltenberg har ikke operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning. Han har likevel god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og samspillet mellom disse, samt for internasjonale utviklingstrekk som kan ha betydning for disse politikkområdene. Han har også god innsikt i rammebetingelsene for Norges Banks oppdrag med å forvalte SPU, herunder det finansielle formålet for fondet og fondets betydning for norsk

økonomi og Norges omdømme internasjonalt.

3.2 Særlig om habilitet

Stoltenbergs bakgrunn som statsminister og partileder, samt hans vennskap med sittende statsminister Jonas Gahr Støre, aktualiserer habilitetsproblemstillinger av relevans ved vurderingen av hans kandidatur. Som ledd i forberedelsene av ansettelsessaken har departementet vurdert disse problemstillingene nærmere. Departementet har også bedt Lovavdelingen i Justisog beredskapsdepartementet vurdere spørsmålene. Korrespondansen mellom Finansdepartementet og Lovavdelingen, herunder vurderingene som er gjort i begge departementer, er publisert på www.regjeringen.no.

Finansdepartementet legger i sin vurdering til grunn at Jens Stoltenbergs politiske bakgrunn og hans vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre, ikke vil føre til at han ofte eller systematisk vil være inhabil i saker som er til behandling i Norges Bank. Lovavdelingen skriver blant annet i sin vurdering, punkt 4 «Oppsummering»:

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef. […]

Basert på de mottatte opplysningene har vi imidlertid ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet. Vi kan dermed slutte oss til Finansdepartementets hovedsynspunkter slik de blant annet kommer til uttrykk i notatet punkt 4.4 og er gjengitt i Finansdepartementets brev 20. desember 2021».

Finansdepartementet legger etter dette til grunn at det ikke foreligger forhold som tilsier at Stoltenberg generelt eller ofte vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstypene som vil ligge til stillingen som sentralbanksjef. Habilitet må på vanlig måte vurderes konkret i tilknytning til den enkelte sak som er til behandling i Norges Bank, men det er ikke grunn til å forvente praktiske utfordringer knyttet til inhabilitet om Stoltenberg ansettes i stillingen.

3.3 Særlig om uavhengighet

Sentralbanken i Norge har høy grad av uavhengighet av statsmyndighetene (regjeringen og Stortinget) i sin bruk av virkemidler etter sentralbankloven, slik som i pengepolitikken. I tillegg til en vurdering av relevante habilitetsproblemstillinger, jf. punkt 3.2 over, har departementet derfor vurdert om Stoltenbergs politiske bakgrunn og vennskap med statsminister Støre kan svekke Norges Banks uavhengighet. Departementets oppgave har vært å finne den best kvalifiserte søkeren, og det er på vanlig måte sett hen til utdanning, erfaring og personlig egnethet. Om det er forhold ved søkerne som kan få konsekvenser for uavhengigheten til Norges Bank, har vært en del av egnethetsvurderingen.

Norges Banks uavhengighet av statsmyndighetene kommer blant annet til uttrykk i sentralbankloven § 1-4 annet ledd, som fastsetter at Norges Bank, til forskjell fra det som normalt gjelder i statsforvaltningen, bare kan instrueres i sin virksomhet etter loven, jf. § 1-3 (som gjelder «Sentralbankvirksomheten»), i «ekstraordinære situasjoner» og i tråd med spesielle formkrav.

Myndigheten til å instruere ligger til Kongen i statsråd og kan ikke delegeres. Banken skal gis

4. Midlertidig beskikkelse av visesentralbanksjef Ida Wolden Bache

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil fratre fra og med 1. mars 2022 og Jens Stoltenberg kan ikke tiltre stillingen som sentralbanksjef før høsten 2022. Det er derfor behov for midlertidig beskikkelse til stillingen i perioden mellom Olsen fratrer, og Stoltenberg tiltrer. For fullstendighetens skyld nevnes det at Norges Bank ikke er omfattet av statsansatteloven, herunder kravet om offentlig utlysning av stillinger, jf. loven § 4 første ledd, og at det dermed ikke er krav til utlysning for å beskikke midlertidig.

5 Finansdepartementet tilrår midlertidig beskikkelse av visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Bache er i dag visesentralbanksjef og første nestleder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Finansdepartementet tilrår at Bache beskikkes midlertidig som sentralbanksjef, fra 1. mars 2022 frem til Stoltenberg tiltrer, og senest 31. desember 2022.

5. Departementets konklusjon

Finansdepartementets vurdering er at generalsekretær Jens Stoltenberg er best kvalifisert til stillingen som sentralbanksjef. Departementet tilrår derfor at han beskikkes i stillingen.

Finansdepartementet tilrår at visesentralbanksjef Ida Wolden Bache beskikkes midlertidig i stillingen fra 1. mars 2022 frem til Stoltenberg tiltrer, dog ikke utover 31. desember 2022.

Finansdepartementet tilrår: