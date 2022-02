GÅR PÅ: Bård Ludvig Thorheim (H) vil vise at han ikke kan tas forgitt i kampen om nestledervervet i Høyre.

Joker ifra nord: − Finnes intelligent liv i Høyre utenfor ring tre

BODØ (VG) «Stor-meldar» og bodøværing Bård Ludvig Thorheim (45) vil tilby Høyre en distriktskandidat til nestledervervet i Høyre. Selv om han har bodd i Oslo siden han var 18 år.

– Høyres politikk skal ikke skapes på Bristol.

Det sier stortingsrepresentant Thorheim (H) til VG, og sender et stikk til Henrik Asheim og Nikolai Astrup som forrige uke fortalte om sine nestlederambisjoner i et intervju med VG – på nettopp ærverdige Hotell Bristol i Oslo.

– Høyres politikk bør tvert imot skapes i Bodø, langs kysten hvor fisken dras i land, hvor hydrogenfabrikker reises og skip settes i stand. Høyre må være nært der verdiskapningen skjer.

STORMELDAR: Bård Ludvig Thorheim mener hans nordnorske lynne og arbeidsmoral vil komme godt med i Høyres ledelse.

Thorheim ble valgt til Stortinget i høst og ønsker å være en kontrast til Asheim og Astrups kandidatur.

– De er knakende dyktige politikere begge to, men jeg ønsker å vise at det finnes flere kandidater i Høyre. At det er rom for enda større variasjon i ledelsen. Derfor stiller jeg også til valg.

Til tross for at han har annonsert sitt kandidatur i TV2, har han ennå ikke blitt invitert til møte med valgkomiteen. Thorheim sier de nå bare må ta kontakt hvis de vil ha en annerledes kandidat:

– Litt spøkefullt kan du si at jeg vil vise at det finnes intelligent liv i Høyre, også utenfor ring 3, sier bodøværingen før han blunker til kamera.

Melder fra Mjelle

Bård Ludvig Thorheim (H) møter VG på bodøværingens ferieparadis, Mjelle – kjent av Terje Nilsens udødelig sang med samme navn.

– Dette er et sted som fyller sjelen mi med ro, sier Thorheim, som bortsett fra at han sier «skole» istedenfor «skola» har beholdt mye av bodødialekten sin.

Thorheim har bakgrunn fra utenrikstjenesten som diplomat, før han gikk inn i Høyre. Han har fått oppmerksomhet for sin utradisjonelle nominasjonskamp, før stortingsvalget i 2021 – hvor han reiste rundt i månedsvis og sov i bilen sin mens han besøkte kommuner i Nordland.

HVA HAR JEG GJORT: Bård Ludvig Thoresen (H) hiver seg med begge beina inn i kampen om nestledervervet i Høyre – og kniver med noen av partiets største profiler. På veggen henger redskap han kan bruke i kampen.

– Motvekt mot Oslo

Høyre-politikeren snakker seg varm i nordlendingers moderne paradegren, perfeksjonert av Nordlys’ politiske redaktør Skjalg Fjellheim, nemlig Osloelite-kritikk:

– I Norge er veldig mye sentrert rundt Oslo, både politikk, lobbyisme og journalistikk. Man kan si mye fint om Oslo, men det er viktig å sørge for at konsentrasjon av makt ikke blir for stor kun ett sted. Derfor er det viktig med en motvekt. Det kan jeg bidra med.

Før valget i 2021 kranglet Bård Ludvig Thorheim og Bodø Aps stortingskandidat Øystein Mathisen i både leserinnlegg og i sosiale medier om hvor den andre egentlig bodde. Begge leverte sirlige stikk om at motkandidaten egentlig holdt til i Oslo i istedenfor Bodø.

SIKTER MOT TOPPEN: Det er langt dette landet. Det meste er nord. Men de fleste toppolitikere bor i Oslo. Også Bård Ludvig Thorheim.

– Hvor lenge har du egentlig bodd i Oslo, Mr. Går-hvert-fall-ikke–på-Bristol?

– Jeg er fullblods nordlending. Jeg har også sett verden fra Washington. Jeg har tjent landet mitt fra krigsherjede Irak. Jeg har jobbet i Oslo. Jeg ser derfor utfordringer fra ulike vinkler.

– Men når bodde du sist permanent nordpå?

– Da jeg var 18 år, sier 45-åringen.

Thorheim har enebolig og familie med kone og barn i Oslo. Han har også et bosted, eller en privat «pendlerbolig» i Bodø.

– Jeg forsøker derfor å være hvert fall hver uke i nord og reise rundt i Nordland. Og siden familien min bor i Oslo får jeg brukt all min tid på å reise rundt i hjemfylket når jeg er i Nordland, forsikrer Thorheim.

BIG IN BODØ: Bård Ludvig Thorheim (H) håper hans bakgrunn kan gjøre han aktuell for nestledervervet i Høyre.

Kuler, krutt og skattekutt

Han mener Høyre må ha en skattepolitikk hvor folk som gjør et ærlig arbeid sitter igjen med mer penger til å leve gode liv.

– Det er grunnleggende ting i folks privatøkonomis som blir viktig fremover, og der må Høyre ha gode løsninger.

Han mener at folk som tjener «uforholdsmessig» mye penger som følge av digitaliseringen av samfunnet, uten å bidra til å skape arbeidsplasser, må innstille seg på å skatte mer, mens folk med «vanlige» inntekter bør sitte igjen med mer av egen lønn.

Thorheim har selv bakgrunn med etterretning fra forsvaret, og har en tydelig linje innen forsvarspolitikk.

– Ukraina-konflikten hadde ikke utspilt seg slikt for 20 år siden. Makt er flyttet fra vest til Kina. Derfor trenger vi sterke nasjonalt landstyrker, sjøstyrker, luftstyrker og et tett samarbeid med Nato-land.

– Kuler, krutt og skattekutt?

– Ja, jeg synes ikke det er noen dum oppsummering. Jeg står inne for det.

HOPPER INN I KAMPEN: Høyre-politikeren stikker stortåa inn i det iskalde vannet på Mjelle. Når det kommer til nestlederkampen så stuper han rett inn.

Anti cancel culture

Thorheim er overbevist om at hans nordnorske lynne kan bidra til å skape engasjement og trøkk for Høyres politikk.

– Arbeidsmoralen ligger også for oss nordlendinger. I en Hamsun-roman sa en vakker kvinne som gikk forbi noen slåttekarer «signe arbeidet – slik sier de i Nordland».

– Kan man sitere Hamsun lenger? Han er jo bare et par år unna å bli «cancelled» på grunn av nazisympatien og de greiene der.

– Jeg er helt anti-cancel culture, og siterer gjerne Hamsun!

SKLIR AVGÅRDE: Bård Ludvig Thorheim advarer mot kjempeglatte forhold på Mjelle.

Erling Nordvik-inspo

Thorheim forteller at han er veldig inspirert av Høyre-legenden Erling Nordvik, og at han lover å reise land og strand i ekte Erling Nordvik-stil.

– Så du lover Høyre en ny Erling Nordvik?

– Jeg henter inspirasjon fra han, men vil ikke sammenligne meg med han. Jeg sier som Jan P. Syse om mitt forhold til Nordvik: De gamle sjøfolkene styrte etter stjernene, ikke for å nå dit, men for å holde riktig kurs.

Thorheim oppsummerer sitt budskap til VG:

– Vil valgkomiteen og partiet ha en kandidat fra utenfor Østlandet som kan bidra med noe litt annerledes, så er jeg her.

– Utenfor Østlandet, fant vi ikke akkurat ut at du har bodd på Østlandet i flere tiår?

– Jo, altså, ja, men jeg pendler til Nordland så ofte jeg kan, og har med meg tydelige perspektiver nordfra.