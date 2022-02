KONTROLL: Direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen mener sykefraværet så langt er håndterbart.

Sykefraværet øker ved norske sykehus: − Vi har kontroll

Sykefraværet øker ved flere av Norges største sykehus. Det er likevel et stykke til situasjonen er kritisk.

Av Lars Hægeland

– Vi har høyt sykefravær, sammenlignet med normalen, slår administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen fast.

Da landet stengte ned i starten av desember var nettopp belastningen med sykefravær ved norske sykehus og i norske kommuner en sentral begrunnelse.

Eivind Hansen anslår sykefraværet ved sykehuset til å være rundt elleve prosent de siste to ukene. Til sammenligning var sykefraværet 9,4 prosent ved sykehuset i desember - samme måned rom regjeringen stengte ned.

Direktøren presiserer at det her også inngår karantene og ansatte som er hjemme med sykt barn. Det reelle sykefraværet kan derfor være noe lavere.

– Det har vært en økning opp mot forrige uke, så ser det ut til å ha flatet litt ut. Det kan ha hatt en sammenheng med at kravene til karantene og isolasjon ble endret. Det gjør at vi har en større tilgang på arbeidskraft, sier han.

En håndterbar situasjon

Tirsdag skrev VG om samfunnskritiske bedrifter som frykter økt sykefravær som en konsekvens av lettelsen i coronatiltakene.

Direktør Hansen kommer rett fra beredskapsmøte når han snakker med VG over telefon. Sykehusets avdelinger har meldt tilbake og en håndterbar bemanningssituasjon.

Enkelte avdelinger har likevel måttet ta grep for å kunne opprettholde normal virksomhet.

– Vi er ikke på et kritisk punkt slik det er nå, men vi ser en mulig økning i smitten og forbereder oss på det, sier Hansen.

Sykehuset kan på kort varsel kan omdisponere personell og avlyse planlagte behandlinger, slik at viktige funksjoner blir ivaretatt.

På Oslo universitetssykehus er sykefraværet i øyeblikket på 9,5 prosent mot 7,5 prosent på samme tid i 2019, opplyser pressevakt ved OUS.

FRAVÆR: HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen sier sykefraværet har økt den siste tiden.

– Høyere enn normalsituasjon

Også ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har de siste ukene bydd på økt sykefravær.

– Vi ser noe økning av fraværet de siste ukene, hvor vi for enkeltuker ligger opp mot 13 prosent, skriver HR-direktør Jan Inge Pettersen i en e-post.

Til sammenligning var sykefraværet i snitt 8,8 prosent i 2021, det samme som for 2020.

– Sykefraværet er høyere enn i en normalsituasjon, men det har vært høyt fravær gjennom pandemiens ulike faser, skriver Pettersen.

Sykefraværet i seg selv har ikke fått spesifikke konsekvenser for pasienttilbudet, men HR-direktøren innrømmer at et så høyt fravær påvirker tilgangen på kompetanse og ressurser.

– Vi ser at arbeidsbelastningen er økt i sykehuset som følge av sykefraværet, det hentes inn vikarer og eller innleieressurser der det er mulig, skriver han.

NORMALDRIFT: Sørlandet sykehus driftes som normalt, med enkelte unntak i noen avdelinger. Her Kristiansand sykehus.

I starten av pandemien hadde Sørlandet sykehus høyt sykefravær grunnet karanteneregelverket. Nå er en økende andel av fraværet grunnet i covid-smitte.

– Vi planlegger for økt smitte og dermed økt fravær blant våre medarbeidere. Vi følger dette tett dag for dag, skriver kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen i en e-post.

Per i dag er 32 prosent av fraværet er knyttet til covid.

– Per nå driftes sykehuset i all hovedsak som normalt, men det er variasjon mellom klinikkene og avdelingene, skriver Svendsen.