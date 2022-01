TILTAKSPAKKE: Regjeringen foreslår en pakke med økonomiske tiltak rettet mot studentene for å motvirke konsekvensene av pandemien.

Skuffede studenter: − Dette er altfor dårlig

Studentene krever krisepakke med dagpenger og fjerning av 1-metersregelen i undervisningssituasjoner. Regjeringens holder fast på tiltakene de la frem før nyttår.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag ble regjeringens tiltakspakke for studenter er sendt til Stortinget for å stemmes over. Samtidig la studentene frem krav til Stortinget og regjeringen om hva de ønsker i en krisepakke.

Regjeringen foreslår strømstøtte til studentene, ekstra penger til studieinstitusjonene og penger til forebyggende sosiale og psykososiale tiltak for studenter i tiltakspakken.

I tillegg kommer forslag om 500 flere studieplasser i sykepleierutdanningen, utvidet rett til betalingsutsettelser i Lånekassen og videreføring av unntaket fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund har tidligere etterlyst pengene regjeringen lovet før nyttår.

Skuffet over regjeringen

NSO-lederen synes tiltakspakken er for svak og at den kommer for sent.

– Det er ikke noe nytt. Dette er helt nødvendige tiltak. Jeg forventede at situasjonen til studenter blir fulgt tett videre, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund til VG.

Fredag klokken 12.15 var hun og andre i student-sektoren kalt inn til møte med utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), der presentert hun studentenes krav.

NSO-lederen sier tiltakspakken er et godt stykke unna flere punkter i studentkravet, men at deler av den er god.

Tuva Todnem Lund er leder i Norsk studentorganisasjon.

– Tiltakene matcher kravene våre på psykisk helse, hvis det øremerkes til lavterskel, og på progresjon.

Hun synes det er håpløst at studenter som mister deltidsjobben fortsatt står uten tiltak og sikkerhetsnett.

– Det har fortsatt ikke kommet noen løsning for studenter som mister deltidsjobben sin. Jeg tolker regjeringen dit hen at det er politisk vilje at studenter skal bruke store deler av tiden sin på deltidsjobb. Jeg har ikke ord for hvor håpløst det er at vi ikke er inkludert i dagpengeordningen. En student som mister deltidsjobben sin står helt utenfor det sikkerhetsnettet vi også skatter til, sier hun.

Henning Skau er leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

– Dette er altfor dårlig

– Det er positivt at det kommer noe, men dette er altfor dårlig, sier leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), Henning Skau.

Skau sier de nå krever en krisepakke som viser at regjeringen tar situasjonen til studentene på alvor og ikke skiller dem fra resten av befolkningen.

– Dagens regjering var kritiske til den forrige regjeringen sine krisepakker. Vi har store forhåpninger om at de nå skal presentere noe som faktisk treffer.

Dette er regjeringens tiltakspakke:

100 millioner ekstra til universiteter, høyskoler og fagskoler for ekstra faglig støtte og for å forhindre at studentene blir forsinket eller slutter på studiene.

40 millioner til sosiale og psykososiale tiltak for studenter gjennom studentsamskipnadene.

Søknadsbasert tilleggslån på 3000 kroner for å dekke strømutgifter.

Utvidet rett til betalingsutsettelser i Lånekassen, ut over den ordinære grensen på tre år.

Midlertidig unntak fra inntektsgrensen hos Lånekassen for studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren eller barnehage- og skolesektoren.

500 flere studieplasser i sykepleier- og spesialsykepleier-utdanning fra og med høsten 2022.

Fredag formiddag samlet de store studentorganisasjonene seg bak felles krav til Stortinget og regjeringen. De krever mer enn det som er i regjeringens tiltakspakke.

Det er lederne i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), Norsk studentorganisasjon (NSO) og ANSA som står bak det samlede kravet.

Felles krav fra studentene

Studentlederne frykter for situasjonen til studenter som har mistet deltidsjobben, studenter på små hybler med hjemmeundervisning og studenter som har psykiske utfordringer.

Blant kravene er:

At studenter blir inkludert i dagpengeordningen.

Tiltak som bedrer studentenes psykiske helse.

At campus kan fortsette å holde åpent og fjerning av 1-metersregelen i undervisningssituasjoner.

Vaksine-avklaring for studenter i praksis og studenter som skal til utlandet.

«Studentene har gjennom hele pandemien falt mellom flere stoler og vært den eneste delen av befolkningen som har fått støtteordninger i form av lån» står det i det åpne brev med krav til en studentkrisepakke.

– Vi forventer at studentene nå blir tatt på alvor og prioritert fremover, skriver de.

Studentlederne skriver at det trengs tiltak siden det nå ser ut til at pandemien og smitteverntiltak kommer til å prege vårsemesteret.

Ønsker om flere tiltak

Torsdag uttrykte rektor ved UiO, Svein Stølen et ønske om at studenter i større grad prioriteres, blant annet ved å gi unntak fra enmetersregelen i undervisningssituasjoner. Han uttalte at det nå går «på stumpene løs» for studentene.

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen

I desember slet flere studenter etter permitteringer. VG snakket da med Kristin Ruud (23) som mistet ekstrainntekten fra deltidsjobbing, hun gledet seg ikke til starten av 2022.

SV-politiker Freddy André Øvstegård sa før nyttår at partiet ville be regjeringen innføre dagpenger for studenter.