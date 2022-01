Helseforetakene suspenderer to vikarbyråer – ikke betalt nok overtidstillegg

To store vikarbyråer som leverer tjenester til de norske helseforetakene, er suspendert etter mangler i overtidsbetaling til vikaransatte. Nå kreves det at de betaler sykepleiervikarene det de har krav på.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Helseforetakenes egen revisjon har avdekket at de to vikarbyråene Powecare A/S og Läkarleasing Sverige AB, som har nasjonale rammeavtaler, ikke har utbetalt tilstrekkelig overtidstillegg til sykepleiervikarer utleid til norske sykehus.

Det skriver Helse Vest i en pressemelding tirsdag morgen.

– Det er et klart kontraktsbrudd, og er også et brudd på arbeidsmiljøloven, særlig likebehandlingsprinsippet. Leverandørene er derfor midlertidig suspendert fra kontrakten. Vi krever nå at de etterbetaler det vikarene har hatt krav på, og at de bedrer sine rutiner for å hindre lignende avtalebrudd i fremtiden. Det er gitt en måneds frist for å rette opp.

Det sier Hilde Brit Christiansen, leder for den nasjonale styringsgruppen for vikaranskaffelser, og direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Ifølge pressemeldingen er Powercare A/S er en av de største leverandørene av vikarer på norske sykehus, som i løpet av avtaleperioden fra oktober 2019 har levert rundt 450 000 vikartimer – noe som utgjør om lag 46 prosent av vikarbruken i helseforetakene.

Mens Läkarleasing Sverige AB har levert rundt 45 500 vikartimer i samme periode.

For Powercare har det blitt avdekket brudd i rundt tre prosent av timene de leverte. Mens for Läkarleasing har det blitt avdekket alvorlige brudd for 19 prosent av timene de leverte.

Krever lovnader om at det ikke skjer igjen

Nå varsler helseforetakene at alle de seks utenlandske vikarbyråene som har avtale med dem, blir kalt inn til et felles møte. Byråene må innen 48 timer bekrefte at de etterlever likebehandlingsprinsippet, skriver Helse Vest.

Prinsippet går ut på at arbeidstagere som er innleid fra bemanningsforetak skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt direkte i innleiebedriften.

Nå krever altså helseforetakene at de to vikarbyråene ordner opp i forholdene. I tillegg må de sannsynliggjøre at denne behandlingen av vikarer ikke skjer igjen, for at de skal få fjernet suspensjonen.