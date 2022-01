Anker voldssak mot russ

En 19 år gammel mann ble i november frifunnet for vold mot en medruss i mai 2021. Nå har politiet anket saken – og en ny runde i retten står for tur.

Av Ingvild Vik

Voldshendelsen skjedde utenfor McDonalds på Gaustad i Oslo natt til 27. mai i fjor, og endte med brudd i håndleddet, en mild hjernerystelse, blåmerker og sår for den fornærmede mannen.

Ifølge dommen ble mannen, som selv var russ, utsatt for vold to ganger samme kveld. Den første episoden skjedde i køen utenfor McDonalds, og ble fanget opp av et overvåkningskamera.

Mannen som står tiltalt for å ha skadet eller medvirket til å skade en annens kropp har forklart at han grep inn for å stanse den første konfrontasjonen, noe overvåkningsbildene også viser.

«Ved flere anledninger drar tiltalte vennene sine vekk fra fornærmede, og lager på et tidspunkt en «vegg» med kroppen sin for å beskytte fornærmede.», står det i dommen.

Grunnen til at han blandet seg inn var ifølge tiltaltes egen forklaring at han ikke liker slåsskamper, siden slåsskamper ødelegger russetiden.

Brakk håndleddet

Den andre hendelsen, som er den tiltalen handler om, skjedde da fornærmede forlot restauranten. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig da saken var oppe i Oslo tingrett i november.

På vei tilbake til russebussen oppsto en ny konfrontasjon med flere russegutter, og fornærmede ble sparket flere gangen mens han lå på bakken.

Fornærmede har forklart at den tiltalte mannen sparket mot hodet og hendene hans, og at det førte til bruddet i håndleddet.

Kompisen hans, som også var til stede den kvelden, vitnet i retten. Hans beskrivelse av det som skjedde er lik den fornærmedes.

Tiltalte har forklart at han ikke var med på voldsutøvelsen, men at han så hva som skjedde og bestemte seg for å kontakte politiet, som sto i nærheten.

Ble frikjent

Det finnes ingen anmeldelse av voldsutøvelsen fra politipatruljen som var på stedet, og det er ikke loggført noe sted at tiltalte var i kontakt med politiet. Voldshendelsen ble først anmeldt da fornærmede oppsøkte politistasjonen senere samme dag.

Aktor la ned påstand om fengsel i fem måneder og at tiltalte skulle dømmes til å betale skadeserstatning og oppreisningserstatning til fornærmede.

I tingretten ble den tiltalte mannen frifunnet, fordi det forelå såpass mye tvil om hvorvidt og eventuelt i hvilken grad han hadde deltatt i voldshendelsen.

Retten trakk frem at det var en kaotisk situasjon med mange mennesker kledd i like klær, og mener at det ikke kan utelukkes at fornærmede har forvekslet tiltalte med en annen russ.

Ankesak i retten i vår

Nå har altså politiet anket saken, og den skal etter planen opp i lagmannsretten i april.

– Saken gjelder kroppsskade som har en strafferamme på fengsel inntil seks år, og vold som foregår i det offentlige rom er saker som prioriteres av politiet og som vi ser svært alvorlig på, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Christina Borch til VG.

Hun bekrefter at Oslo statsadvokatembeter anket frifinnelsen, og begrunner anken med at tingretten i for liten grad la vekt på bevisene de mener støtter opp under tiltalebeslutningen.

– Denne saken skal behandles i Borgarting lagmannsrett i april i år, og av hensyn til saken og de involverte ønsker ikke påtalemyndigheten å kommentere selve bevisførselen da dette vil bli et tema under ankeforhandlingen.

Tiltaltes forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen sier til VG at hans klient er skuffet over anken, etter at han ble enstemmig frifunnet av tingretten.

– Det var en belastning for ham å bli tiltalt for noe han ikke har gjort, og det er videre belastende at saken fortsatt ikke er avklart. Han fastholder at han må ha blitt forvekslet med en annen person, sier Hansen.

Fornærmede har ikke svart på VGs henvendelse.