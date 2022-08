VINDKAMERATER: Nikolai Astrup her sammen med Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim på Øyfjellet vindpark i Mosjøen tidligere i år. Begge ønsket seg nestledervervet i Høyre, men ble slått av Henrik Asheim.

Håper strømsjokket fører til mer vindkraft

Høyres energiboss Nikolai Astrup håper strømpriskrisen fører til en ny lokal vilje for å bygge ut vindkraft på land. Han ser for seg flere små - og store - vindmølleparker rundt om i det ganske land.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vindkraft på land har de siste årene gått fra å være dyrt å sette opp - med usikre inntekter - til å bli en potensiell gullgruve. Men motstanden lokalt har vært stor flere steder over hele landet.

Naturinngrepene har vært synlige, mens lav strømpris har gjort at gevinsten var vanskeligere å få øye på. Det håper Høyres Nikolai Astrup at nå har endret seg.

Han håper at høye strømpriser skaper en ny vilje for å etablere vindmølleparker.

– Jeg håper det. Jeg har forståelse for at mange ikke så verdien av vindkraft på land da strømprisene var lave. I 2020 var prisen under 10 øre hele året og det vannet som kunne utgjort 15 terawatt-timer med strøm rant rett på havet fordi magasinene var breddfulle og det ikke var lønnsomt å produsere, sier han til VG, og føyer til:

– Men vi har et svært væravhengig kraftsystem og det betyr at vi må bygge ut mer fornybar energi for å sikre lave strømpriser og legge til rette for ny industri. I 2021 hadde vi høye kraftpriser, og de hadde vært enda høyere uten vindkraften som ga oss 12 TWh det året.

VIND I SEILENE: Nikolai Astrup håper på en ny vind for vindkraftutbygging, som følge av skyhøye strømpriser.

Astrups vindparadoks

Han ser for seg at Norge ennå har potensiale til å bygge ut både små anlegg og store vindmølleparker.

– Jeg sier ja takk, begge deler. Det er et stort potensiale for å bygge ut mer kraft i nærheten av industri og etablert infrastruktur. Men vi er et langstrakt land og det er mange kommuner hvor det er mulig med større vindkraftanlegg uten at det er til stor sjenanse, sier han, og legger til at lokal tilslutning er en forutsetning.

Høyre-politikeren henter inspirasjon fra kontinentet i sitt vindkraft-resonnement:

– Vi har Europas beste vindressurser. Når vi ser alle vindmøllene som er bygget i Danmark, Nederland, Tyskland og Sverige, så er det et paradoks når noen mener at det ikke er plass til flere vindmøller her hjemme.

– Så er det ingen som mener at vi skal bygge ut like mange vindmøller som på kontinentet, men fullt er det ikke. Vi kan bygge ut med lokal støtte og gode, lokale prosesser, og dermed skape ny aktivitet i mange av landets kommuner, legger han til.

STORHEIA: Den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW. Foto: Heiko Junge / NTB

Utelukker ikke flere gulrøtter

Norge innførte i 2021 en produksjonsavgift for vindkraft, som innebærer at norske kommuner får ett øre per kilowatt time produsert kraft.

Det betyr at et stort vindkraftanlegg - som i Mosjøen, vil kunne sikre kommunekassa rundt 13 millioner kroner årlig. Mens et mindre anlegg - som i Berlevåg - må kommunen ta til takke med knappe 2 millioner årlig.

Astrup mener denne avgiften foreløpig er tilstrekkelig for å gi kommunene et insentiv til å si ja til vindkraftutbygging.

– Nå må vi la avgiften virke, og se om vi får inn flere søknader eller ikke. Jeg er ikke fremmed for å se på ytterligere virkemidler dersom det ikke er nok. Vi må huske at dette har gått fra å være en subsidiert næring, til å at vi kan ilegge dem en produksjonsavgift, og at det likevel er lønnsomt.

Info Produksjonsavgift - hva i alle dager er det? Stortinget har vedtatt å innføre en særavgift for produksjon av vindkraft på land på 1 øre per kilowattime som produseres. Avgiften skal betales til staten og viderefordeles til vertskommunene. Avgiften gjelder både alle eksisterende eller nye vindkraftanlegg som er større enn fem vindturbiner eller har mer enn 1 megawatt installert kapasitet. Kilde: NVE Vis mer

Regjeringen jobber nå med å fremme et lovforslag som vil gi kommuner større makt i vindkraftsaker lokalt, etter bestilling fra Stortinget. Astrup ber nå regjeringen kjappe seg for å få lovendringen på plass.

Astrup understreker at det er et stort behov for ny fornybar energi - og peker både på oppgradering av vannkraftverk, sol, og havvind.

– Men vind på land er fremdeles å regne som det rimeligste, og som har lavest kostnad for ny kraftproduksjon. Det gjør det mest aktuelt på kort sikt.

AVMÅLT: Ola Elvestuen (V) åpner opp for mer vindkraft på land - men bare litt. Han drømmer egentlig om havvind.

Venstre: Mer cash til kommunene

Venstres Ola Elvestuen sier et avmålt ja til mer vindkraft på land. Han mener likevel at et øre per produserte kilowatt ikke er en god nok gulrot for kommunene.

– Venstre har lenge ment at vindkraftkommunene bør få en større del av det statlige skattegrunnlaget. Det er behov for mer fornybar energi, sier Elvestuen.

I motsetning til Astrup ser han ikke for seg nye, store vindkraftprosjekter på land, og påpeker at vindkraft på land fremdeles er kontroversielt.

– Det har vært mye konflikter, og derfor følger vi vedtakene fra Stortinget. Vindkraft skal ikke gå utover viktige naturverdier, og det er viktig at at kommunene får bestemme selv om dette er noe de ønsker.